Zelig 17 novembre diretta: la seconda puntata dello show di Canale 5

Questa sera, giovedì 17 novembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5, la seconda e penultima puntata di Zelig. Alla conduzione l’ormai consolidata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Lo show è registrato al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ed è considerato uno dei programmi più longevi e noti della Tv. In ogni puntata i comici si alternano sul palco per divertire il pubblico con monologhi e sketch.

Zelig 17 novembre diretta – la seconda puntata

La puntata del 17 novembre di Zelig inizia con la sigla di apertura che ha come protagonisti i due conduttori Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Vincenzo Albano è il primo comico a salire sul palco dell’Arcimboldi. Ricopre il ruolo di Social Media Manager e leggerà i messaggi sui social che contengono l’hashtag con il nome del programma. Entra Kevin Scannamanna, ovvero Max Angioni, che questa sera crede di essere a Ballando con le Stelle. Il suo talento è quello di eseguire dei passi per poi ottenere i voti della giuria.

Salgono sul palco i due maghi di Zelig: il Mago Forest, ed il Mago Silvan interpretato da Raoul Cremona. Quest’ultimo rimane sul palco con i due conduttori, per mostrare al pubblico i suoi numeri di magia che coinvolgono Claudio e Vanessa. Entra in scena subito dopo Eddy Mirabella che svolge il suo divertente numero con l’Hula hoop.

Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Simone Barbato

Nella puntata del 17 novembre di Zelig Antonino Ornano incentra il suo monologo sul rapporto di coppia. Descrive quello che è stato il periodo del lockdown dove ha fatto anche la tintura a sua moglie. Si è anche reso conto di come sia sua moglie quando lavora grazie allo smartworking, e ha dedotto dunque che esiste qualcosa di peggio che essere suo marito.

Anche nella seconda puntata sale sul palco di Zelig Maurizio Lastrico che porta il pubblico nel mood del suo paese. Racconta di un normale lunedì in palestra con attorno suoi concittadini. Il mimo Simone Barbato nella sua esibizione cerca di imitare in modo divertente alcuni oggetti, come la molletta da bucato, il foglio regolato e la vecchia macchina da scrivere da battere, i popcorn e la gondola. Ottiene una standing ovation da parte del pubblico.

La puntata del 17 novembre di Zelig prosegue con Marta e Gianluca che propongono i vari bizzarri incontri durante lo Speed Date. Durante l’esibizione di Basso- Betti- Paniate, entra in studio Alessandro Siani. L’attore napoletano focalizza il suo monologo su tutti i cibi che hanno sostituito quelli classici con cui siamo cresciuti. Racconta poi la sua esperienza alle prese con il Covid-19. Termina con un messaggio importante indirizzato verso la libertà che è un valore importante che ci dobbiamo permettere tutti. L’attore è in tour con lo spettacolo Libertà Live.

Le altre esibizioni

Vincenzo Comunale è il prossimo comico ad esibirsi sul palco di Zelig, che incentra il suo monologo sulla criminalità organizzata. Seguono i Senso Doppio e poi Federica Ferrero. Quest’ultima, nella puntata di questa sera di giovedì 17 novembre, parla di una categoria discriminata: le bionde. “Anche loro servono” afferma e continua “Fanno tutti i lavori che le brune non vogliono fare” dunque vanno difese.

Sale sul palco il duo comico formato da Ale e Franz. Entrambi sono al ristorante e riprendono la scena per dove l’hanno lasciata settimana scorsa. Ale infatti, che aspettava Maria, si ritrova al tavolo con un uomo. E’ proprio Maria che dieci anni fa ha intrapreso il percorso di transizione. Per farsi riconoscere Maria (Franz) si mette una parrucca bionda e solo in quel momento Ale la riconosce.