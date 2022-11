Ballando con le stelle 19 novembre, la puntata: tra gli ospiti i Ricchi e Poveri

Condividi su

Sabato 19 novembre, dalle ore 20:35 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, torna in programmazione dopo una settimana di polemiche, contraddistinte dalla squalifica di Enrico Montesano. I ballerini per una notte sono Angelo Sotgiu ed Angela Brambati, ovvero due dei componenti del gruppo de i Ricchi e Poveri. Prevista la partecipazione anche di Bobby Solo. Nella diretta continua con la gara, giudicata come al solito da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.

Ballando con le stelle 19 novembre, inizia la puntata

Inizia Ballando con le stelle del 19 novembre. Milly Carlucci promette che nella serata si affronta il caso di Enrico Montesano. Successivamente, la conduttrice presenta i giudici e il resto del cast. Presente regolarmente Selvaggia Lucarelli, nelle scorse ore colpita da un grave lutto familiare, e Fabio Canino, che a causa del Covid-19 è collegato da casa. Si parte con la gara del circuito di Ballando con te: gareggiano per primi Riccardo e Marta, seguiti dagli Spin Kids. Dopo una bella performance di Antonio d’Amora, è il momento del verdetto: si qualificano alla finale gli Spin Kids.

Ballando con le stelle del 19 novembre prosegue con il circuito principale. Carlucci annuncia che la prossima settimana lo show va in onda dalle 22:00, a causa dei Mondiali di Calcio. Una prova speciale attende i protagonisti: gli uomini, infatti, devono ballare la Polka, mentre le donne devono cimentarsi nella Danza del Ventre. Per ognuna delle due specialità è decretata una coppia vincitrice, che guadagna dieci punti. I primi a scendere in pista sono i ballerini. Partono Alessandro Egger – Tove Villfor, seguiti da Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina, Gabriel Garko – Giada Lini e Alex Di Giorgio – Moreno Porcu. La giuria assegna i punti bonus ad Alessandro Egger – Tove Villfor. Si prosegue con la Danza del Ventre, eseguita per prima da Ema Stokholma – Angelo Madonia. È il turno, poi, di Rosanna Banfi – Simone Casula.