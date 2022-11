Stasera in tv domenica 20 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 20 novembre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa, con Fabio Fazio. Su Rete 4, l’attualità con Zona bianca, programma condotto da Giuseppe Brindisi.

Stasera in tv domenica 20 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Amichevole: Austria-Italia. Mentre in Qatar prendono il via i Mondiali di calcio con la partita inaugurale che vede impegnati i padroni di casa e l’Ecuador, l’Italia del commissario tecnico Roberto Mancini scende in campo all’Ernst Happel Stadion di Vienna per affrontare in una gara amichevole la formazione austriaca.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Un calibrato mix di attualità e spettacolo, con interviste ai protagonisti della scena italiana e internazionale: a proporlo anche stasera è Fabio Fazio, con la collaborazione di Filippa Lagerback e dell’incontenibile “Lucianina” Littizzetto. Per concludere, non può mancare l’appuntamento con il Tavolo.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Le prime uscite internazionali di Giorgia Meloni e le polemiche sulla gestione del dramma dei migranti, ma anche le novità della scena americana dopo i risultati delle elezioni di metà mandato: di questi e degli altri temi che riscuotono l’interesse generale si parla nello studio di Giuseppe Brindisi.

Su Italia 1, invece, alle 20.30, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Nuovo appuntamento con gli speciali realizzati dalle “Iene“. Gaetano Pecoraro approfondisce il tema del lavoro: dalla decisione di alcune aziende di spostare la produzione in altre nazioni allo sfruttamento dei braccianti nelle filiere agricole, passando per la mancanza di lavoratori stagionali.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Dopo aver festeggiato il quinto compleanno del suo programma (in onda dal 12 novembre 2017), Massimo Giletti torna sui temi caldi come alcune scelte divisive del nuovo governo e le elezioni di metà mandato negli Usa.

Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Si conclude la ricerca dell’anima gemella per i cinque contadini single. Dopo aver testato durante le scorse settimane lo spirito di adattamento delle ragazze, stasera i concorrenti devono svelare a Gabriele Corsi le loro scelte.

Su Real Time, invece, alle 20.50, il reality Il castello delle cerimonie. Tra matrimoni sontuosi, battesimi, diciottesimi e comunioni, al castello delle cerimonie di Donna Imma e Matteo non si smette mai di far festa. Oggi, per esempio, è la volta delle nozze di Pasqualina e Giuseppe.

I film di questa sera domenica 20 novembre 2022

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Bruce Beresford, Ladies in black, con Angourie Rice, Julia Ormond. La timida studentessa Lisa trova lavoro nel più prestigioso grande magazzino di Sydney. Lì, però, la sua vita cambia per sempre quando incontra delle donne molto particolari.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di James Cameron, Titanic, con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Inghilterra, 10 aprile 1912: sta per salpare per il suo viaggio inaugurale il transatlantico Titanic. A bordo si incontrano l’artista spiantato Jack (Leonardo DiCaprio) e una 17enne dell’alta società, Rose (Kate Winslet). Fra i due scoppia l’amore, nonostante Rose sia in viaggio con il suo ricco fidanzato.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.05, il film d’azione del 2001, di Dominic Sena, Codice: Swordfish, con John Travolta, Halle Berry. Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 2007, di James Mangold, Quel treno per Yuma, con Russell Crowe. Per riscattare la famiglia dalla povertà, Dan Evans, reduce della Guerra Civile, si offre per un difficile incarico: scortare il bandito Ben Wade fino al treno che lo condurrà in carcere.

Stasera in tv domenica 20 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Tom Hooper, The Danish Girl, con Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard. Il pittore Einar accetta di posare per la moglie Gerda in abiti da donna. Da quel momento scopre una nuova identità che lo porterà a trasformarsi nell’affascinante Lili Elbe.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tobi Baumann, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, con M. Parker. Il piccolo Tom stringe amicizia con un fantasma, fuggito dal castello dove abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutarlo, il ragazzo chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di S. Rybojad, Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai talebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film di spionaggio del 2018, di Per Fly, Giochi di potere, con Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset. Michael, giovane programmatore e coordinatore, ottiene un lavoro presso le Nazioni UNite. Sotto l’ala protettiva del suo mentore, Michael agguanta il successo.