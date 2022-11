Enrico Montesano cacciato da Ballando con le Stelle: il comunicato della Rai

Condividi su

E’ di nuovo al centro di polemiche l’attore Enrico Montesano che, domenica 13 novembre, è stato espulso dallo show di Rai 1 Ballando con le Stelle. A comunicarlo è stata la Rai attraverso una nota ufficiale, dopo che Selvaggia Lucarelli in un post su Twitter ha reso noto quanto accaduto.

Enrico Montesano – la decisione della Rai

E’ arrivata domenica pomeriggio la decisione della Rai di espellere Enrico Montesano dallo show televisivo Ballando con le Stelle. Nella puntata di sabato 12 novembre, è andato in onda un video che ritraeva l’attore durante le prove, dove indossava una maglietta con la scritta ed il simbolo della Decima Mas. A rendere nota la faccenda è stata Selvaggia Lucarelli attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Secondo quanto spiegato dalla giornalista la Decima Mas è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo neofascista.

A distanza di poche ore dal post della Lucarelli, la Rai ha reso pubblica una nota in cui comunica l’espulsione di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle. “Quanto accaduto ieri sera a “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1, è inaccettabile – si legge – Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più’ buie della nostra storia”.

La vicenda ha da subito scatenato parecchie polemiche intorno alla figura dell’attore. Eppure, la partecipazione di Enrico Montesano allo show di Rai 1, aveva già acceso numerosi dibattiti prima ancora della messa in onda del programma. E’ risaputo infatti che le sue esternazioni contrarie all’obbligo vaccinale, per contrastare il Covid-19, avevano attirato pareri non proprio positivi nei suoi confronti. A seguito di quanto accaduto nelle ultime ore, l’attore ha però detto la sua.

Le parole dell’attore

Dopo l’espulsione da Ballando con le Stelle comunicata dalla Rai, Enrico Montesano ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi profili social. Nelle prime parole l’attore cerca di giustificarsi: “Sono un collezionista. Ho quella di Mao, dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero”.

Subito dopo Enrico Montesano afferma di sentirsi amareggiato e che non era sua intenzione promuovere messaggi di apologia al fascismo da cui afferma di sentirsi distante. “Sono un uomo libero e democratico che crede nei valori della Costituzione. È stata un’ingenuità” continua, e aggiunge: “ Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c’entro nulla e li disprezzo profondamente”.

L’Anpi, Associazione nazionale partigiani d’Italia, ha accolto con favore la decisione presa dalla Rai, definendola come “Una decisione doverosa”. Al tempo stesso l’attore avrebbe preso dei provvedimenti legali per tutelare la sua immagine. Ha di fatti affermato che la maglietta era stata visionata dai rappresentanti della Rai sia durante le prove che durante la registrazione della stessa.