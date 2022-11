Che tempo che fa 20 novembre, anticipazioni e ospiti: presenti Max Pezzali e Luca Zaia

Condividi su

Domenica 20 novembre, dalle ore 20:00 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Il programma, come di consueto, è condotto da Fabio Fazio. Con lui, in studio, presenti Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. La puntata è fruibile anche in diretta e in streaming, dal sito di Rai Play.

Che tempo che fa 20 novembre, Luca Zaia è l’ospite politico

Molti gli ospiti e i temi che si affrontano durante Che tempo che fa di domenica 20 novembre. Per quanto riguarda la politica, Fazio intervista Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto e uno degli esponenti di spicco della Lega. Con Zaia si affrontano numerosi argomenti, tra i quali l’autonomia e la Legge di Bilancio.

Per un punto sul Covid-19, invece, a Che tempo che fa del 20 novembre torna Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita – Salute San Raffaele. Interviene anche il fisico Giorgio Parisi, nel 2021 vincitore del prestigioso Premio Nobel per la Fisica.

In studio Claudio Bisio e Luca Argentero

A Che tempo che fa del 20 novembre è dedicato ampio spazio al mondo dello spettacolo. Il conduttore, a tal proposito, intervista Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. I due, oltre che nella vita, fanno coppia in Celebrity Hunted 3, uscito su Amazon Prime Video lo scorso 17 novembre. In studio sono attesi, poi, gli attori Claudio Bisio e Valentina Lodovini. I due presentano al pubblico la pellicola Vicini di casa, commedia diretta da Paolo Costella e in uscita nei cinema italiani a partire dal prossimo 1° dicembre.

Per il mondo della scrittura, Fabio Fazio intervista a Che tempo che fa del 20 novembre Gianrico Carofiglio e sua figlia Giorgia. I due, con la loro ospitata, parlano del libro L’Ora del Caffè. Nella serata, inoltre, intervengono numerosi ed autorevoli esponenti della stampa italiana. In primis Massimo Giannini, Direttore de La Stampa. Con lui l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Che tempo che fa 20 novembre, Il Tavolo

Nel corso di Che tempo che fa del 20 novembre, infine, torna la rubrica de Il Tavolo. In tale spazio, come sempre condotto da Fazio, ci sono i membri del cast fisso Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Con loro Mara Maionchi, Simona Ventura e il comico Francesco Paolantoni.

Nello spazio partecipa, poi, Stefano De Martino, conduttore che dal prossimo 29 novembre torna in onda su Rai 2 con la nuova edizione di Bar Stella. Presenzia anche Max Pezzali, cantante che nelle ultime settimane è impegnato in un lungo tour in giro per l’Italia. Ne Il Tavolo di Che tempo che fa del 20 novembre, infine, ci sono la conduttrice e attrice Serena Autieri e Aldo Vitali, Direttore di TV Sorrisi e Canzoni.