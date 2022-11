Stasera in tv lunedì 21 novembre 2022, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 21 novembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Report, programma di Sigfrido Ranucci. Su Canale 5, il reality Grande Fratello Vip.

Stasera in tv mercoledì 21 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Usa-Galles. Dopo la gara inaugurale di ieri, entra nel vivo la fase a gironi. L’Ahmad bin Ali Stadium di Ar Rayyan ospita una partita valida per il gruppo B: la nazionale americana guidata da Gregg Berhalter affronta i gallesi sulla cui panchina siede Robert Page. Dello stesso girone fanno parte anche Inghilterra e Iran.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Report. Buoni ascolti per il programma di Sigfrido Ranucci, che raccoglie davanti al video oltre 1.600.000 spettatori conquistando uno share vicino al 9%. Tra gli inviati c’è Chiara De Luca, che ha proposto un’inchiesta sul futuro dell’acqua frizzante visto che la CO2 contribuisce al surriscaldamento globale.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Da parecchi mesi ormai gli argomenti trattati dai programmi di approfondimento sono quasi sempre gli stessi: guerra, gestione del post-Covid, caro energia, crisi climatica, instabilità politica. Nicola Porro mette la sua competenza al servizio degli spettatori evitando banalità e luoghi comuni.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. E’ ufficiale: la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli durerà fino a marzo, quando lascerà il posto a “L’Isola dei famosi“. Rimandato al prossimo autunno, invece, il ritorno di “La Talpa“, che sarà curato dal team creativo di Maria De Filippi.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra 5 – Stagione finale, con Marco D’Amore. Il magistrato Ruggieri prosegue le indagini su Genny. Quest’ultimo esce allo scoperto nella guerra coi Levante e scopre che Patrizia non lo ha tradito. Ciro, intanto, fa ritorno a Secondigliano.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Vite al limite: e poi. Dopo la morte del fratello, Robin e suo nipote Garrett, figlio del defunto, hanno deciso d’impegnarsi per cercare di raggiungere il peso forma. Dopo quasi quattro anni, Robin ha perso 115 kg, mentre Garrett addirittura 153.

I film di questa sera lunedì 21 novembre 2022

Su Raidue, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Tim Trachte, Vicino all’orizzonte. Jessica (Luna Wedler) è una ragazza solare che ama la vita e sogna il grande amore. Quando incontra l’affascinante Danny (Jannik Schumann) perde la testa: lui inizialmente cerca di scoraggiarla, poi però si lascia andare, e tra i due nasce la passione. Danny però nasconde un terribile segreto.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2010, di James Mangold, Innocenti bugie, con Cameron Diaz, Tom Cruise. Quando June incontra Roy, la sua vita cambia. Quello che credeva essere l’uomo della sua vita, infatti, si rivela un agente segreto che la trascinerà in un’avventura mozzafiato.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Nunzia De Stefano, Nevia, con Virginia Apicella. La ribelle Nevia, 17 anni, vive con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container del quartiere Ponticelli, a Napoli, governato dalla comunità criminale. L’arrivo di un circo le offre la possibilità di fuggire.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 1995, di Robert Rodriguez, Desperado, con Antonio Banderas, Salma Hayek. Un misterioso chitarrista arriva in una sonnolenta cittadina del Messico, portando con sé un vero e proprio arsenale. La sua missione? Vendicare la morte della fidanzata.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2013, di Leonardo Pieraccioni, Un fantastico via vai, con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri. A causa di un equivoco, Arturo viene cacciato di casa dalla moglie. Ma non ne fa un dramma, anzi coglie l’occasione per reinventarsi una vita che ormai gli andava stretta.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Dopo aver vendicato la morte della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere ai feroci guerrieri che abitano in lande post-apocalittiche del paese.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Gabriele Muccino, La ricerca della felicità, con Jaden Smith, Will Smith. San Francisco, Anni 80. Il venditore Chris Gardner rimane da un giorno all’altro senza lavoro e con il piccolo Jaden di cinque anni da accudire. Cercherà il modo di risollevarsi.

Stasera in tv lunedì 21 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Fabio Bizzarro, Matteo Schiavone, Andreagaia Wlderk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Luca Guadagnino, A Bigger Splash, con Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts. Paul e Marianne stanno trascorrendo le vacanze sull’Isola di Pantelleria. Ma il loro soggiorno è inaspettatamente interrotto da Harry, ex della donna e amico di Paul.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Walter Hill, Undisputed, con Ving Rhames, Denis Arndt. Finito in carcere per molestie sessuali, il campione dei pesi massimi George Chambers viene coinvolto in un torneo di boxe tra i prigionieri. Troverà in Monroe un degno avversario.