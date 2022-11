Stasera in tv sabato 26 novembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 26 novembre 2022. Su Raitre, serata di prosa: Sei pezzi facili, con Geppi Cucciari. Su Nove, il game show Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, con Gabriele Corsi.

Stasera in tv sabato 26 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 22.05, il talent Ballando con le stelle. L’ottava puntata dello show condotto da Milly Carlucci parte subito dopo la fine della partita dei Mondiali di calcio Argentina-Messico. I concorrenti ancora in gara devono convincere come sempre i cinque giudici Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Su Raitre, alle 22.00, serata di prosa: Sei pezzi facili. “Perfetta”. Monologo di Mattia Torre, diretto da Paolo Sorrentino, che racconta 28 giorni nella vita di una donna (Geppi Cucciari). Il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a cicli di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, Opera Lirica: Don Carlo. L’opera di Giuseppe Verdi, con la regia di Claus Guth e la direzione di Juraj Valcuha, che ha inaugurato la stagione del Teatro San Carlo di Napoli. Nel cast Michele Pertusi, nel ruolo di Filippo II, e Matthew Polenzani in quello di Don Carlo

Programmi Nove, Real Time

Su Nove, alle 21.25, il game show Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo. Rivediamo la finale del game show condotto da Gabriele Corsi, trasmessa ieri alle 20.25. Anche stasera tre concorrenti sono chiamati a cantare al karaoke dei brani famosi e a indovinare le parole mancanti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli. La dottoressa Sandra Lee, di origine asiatiche, è una delle migliori dermatologhe degli Stati Uniti ed è seguitissima su YouTube, con il nome di Pimple Popper. Risolve casi di ogni tipo.

I film di questa sera sabato 26 novembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Paolo Genovese, Sei mai stata sulla luna? con Raoul Bova. Giulia lavora per una rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Alla morte del padre, torna nel paese natale in Puglia, dove s’imbatte in Renzo, un affascinante contadino.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film drammatico del 2022, di Julie Douib e Laura Rapp, She saved me – Sopravvissuta, con Juliette Roudet, Laetitia Chambon. Due storie francesi di violenza sulle donne. Picchiata per mesi dall’ex coniuge, Julie (Juliette Roudet), madre di due bambini, viene uccisa da lui a colpi di arma da fuoco; dopo anni di violenza Laura denuncia il compagno che aveva cercato di strangolarla, ma dopo un anno l’uomo viene rilasciato.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi. Giovanni (Antonio Albanese), intellettuale che vive nel centro di Roma, e l’ex cassiera Monica (Paola Cortellesi), residente in periferia, s’incontrano per caso quando i loro rispettivi figli si mettono insieme. Molto diversi tra loro, hanno un unico obiettivo in comune: dividere i loro ragazzi.

Italia 1, La 7, TV8

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2008, di Mike Osborne, Kung Fu Panda. Gli abitanti della Valle della pace sono minacciati dal leopardo Tai Lung. I maestri di Kung Fu cercano di trasformare il panda Po in un esperto di arti marziali, per contrapporlo a Tai Lung. Ma Po è pigro e imbranato e fatica a imparare la disciplina e le tecniche necessarie per combattere il leopardo.

Su La7, invece, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Bruce Beresford, Paradise Road, con Glenn Close. Seconda Guerra Mondiale. Alcune donne occidentali vengono rinchiuse in un campo di prigionia giapponese a Sumatra. Per superare le avversità, organizzano un coro.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr., Creed II, con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. La carriera di Adonis Creed è all’apice, grazie all’allenatore Rocky Balboa. Ma ora deve scontrarsi con un altro campione del pugilato: Viktor, figlio del leggendario Ivan Drago.

Stasera in tv sabato 26 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2002, di Randall Wallace, We were soldiers – Fino all’ultimo uomo, con Mel Gibson. Vietnam, 1965. Il colonnello Harold Moore guida i suoi uomini in una cruenta battaglia contro i vietcong nella valle di La Drang. Ma le perdite saranno terribili.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Mike Mills, C’mon C’mon, con Joaquin Phoenix, Woody Norman. Johnny, produttore radiofonico, deve occuparsi momentaneamente del nipote di 9 anni. Durante un viaggio insieme, i due instaurano un legame profondo e inaspettato.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film d’animazione del 2012, di Genndy Tartakovsky, Hotel Transylvania. Per festeggiare il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula invita nel suo resort gli amici di sempre, da Frankenstein al Lupo Mannaro. Ma tutto si complica con l’arrivo di Jonathan, un giovane umano.