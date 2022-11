Verissimo 26-27 novembre, anticipazioni: Cristina Scuccia torna in studio

Condividi su

Va in onda sabato 26 novembre e domenica 27 il consueto appuntamento con Verissimo, alle ore 16.00 su Canale 5. Silvia Toffanin durante il corso delle due puntate accoglierà nuovi ospiti nel suo salotto per le consuete interviste. Nella puntata di sabato ci sarà infatti Marco Bellavia con il figlio Filippo, mentre domenica la conduttrice intervisterà nuovamente Cristina Scuccia.

Verissimo 26-27 novembre – Marco Bellavia con il figlio Filippo

Tanti nuovi ospiti prenderanno parte alla nuova puntata di Verissimo di sabato 26 novembre. Silvia Toffanin accoglierà in studio l’attrice Ludovica Nasti che, a soli 16 anni, ha conquistato l’affetto e l’apprezzamento del pubblico con la sua bravura. Ludovica ha infatti dato prova del suo talento già nel 2018 quando ha interpretato il ruolo di Raffaella Cerullo da bambina, nella fiction di Rai 1 L’Amica Geniale. Ultimamente i telespettatori l’hanno vista interpretare il ruolo di Viola nella seconda stagione di Mina Settembre.

Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata del 26 novembre anche Alexia, con cui si respirerà un’aria natalizia. La cantante si esibirà sulle note del suo nuovo singolo Christmas (Baby Please Come Home), che anticipa l’uscita dell’album My Xmas. Silvia Toffanin intervisterà inoltre l’attore comico Angelo Pisani e sua figlia Agata, e poi Marco Bellavia che sarà in studio con sui figlio Filippo.

Cristina Scuccia torna a Verissimo

Nella puntata di domenica 27 novembre tornerà nel salotto di Verissimo Cristina Scuccia. Nella scorsa puntata ha infatti raccontato a Silvia Toffanin di aver lasciato la vita consacrata, presentandosi per la prima volta al pubblico come Cristina appunto, e non come Suor Cristina. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei quotidiani, tanto che nella puntata di domenica racconterà le emozioni vissute durante il corso della settimana.

La puntata di Verissimo del 27 novembre proseguirà con una delle cantanti più amate da grandi e piccini. Si tratta di Cristina D’Avena che festeggia 40 anni di carriera. La celebre star delle sigle dei cartoni animati ha pubblicato infatti un album dal titolo 40-E il sogno continua che contiene nove duetti e un inedito.

Silvia Toffanin ospiterà inoltre Claudio Bisio e Vittoria Puccini, al cinema con il film Vicini di casa che ha come protagonisti anche Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. E poi ancora spazio alla musica con Nek che celebra i cinquant’anni di età e i trenta di carriera con un album in uscita il 2 dicembre. 5030 è il titolo e all’interno contiene un duetto con Giuliano Sangiorgi frontman dei Negramaro, e uno con Jovanotti. Ed infine Stash con la compagna Giulia Belmonte e Samantha De Grenet e suo figlio Brando.