Ballando con le Stelle 26 novembre diretta: la prima semifinale

Condividi su

Questa sera, sabato 26 novembre va in onda su Rai 1 alle ore 22.05 la nuova puntata di Ballando con le Stelle. Il programma è condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. Sono in tutto sei le coppie arrivate in semifinale: Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia. E poi Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor.

I concorrenti verranno giudicati dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale è invece affidato il compito di premiare i concorrenti penalizzati dai voti della giuria, mentre Alberto Matano assegna il tesoretto. Il ballerino per una notte sarà il campione olimpico Marcel Jacobs che ballerà insieme a sua moglie Nicole Daza.

Ballando con le Stelle 26 novembre diretta

La puntata del 27 novembre di Ballando con le Stelle inizia con la presentazione delle sei coppie semifinaliste. Subito dopo Milly Carlucci spiega la prova a sorpresa che dovranno affrontare. Interpreteranno infatti un personaggio mentre ballano uno stile che conoscono benissimo ma su una musica nuova.

Parte la gara del circuito di Ballando con te che vedrà sfidarsi Cristian ed Ermanno contro Levelup Company. Dopo le rispettive performance è il momento del verdetto espresso dalla giuria, il cui voto si sommerà a quello da casa. Il risultato vede vincitori Ermanno e Cristian, che si contenderanno il titolo nella finale del 17 dicembre.

La prova a sorpresa

Ballando con le Stelle del 26 novembre prosegue con la prova a sorpresa che inizia con Sister Act che ha come protagonisti Iva Zanicchi e Samuel Peron che ballano un Boogie sulle note di Follow Him. Alessandro e Tove ballano invece un Samba interpretando Tarzan e Jane. Ema Stokholma è invece Biancaneve che entra in studio con il suo Principe Angelo Madonia, ed insieme ballano un Valzer.

La prossima interpretazione è quella dei Blues Brothers con Alex e Moreno che ballano il Jive, e poi Mary Poppins con Rosanna Banfi e Simone Casula nel ruolo di spazzacamin, che ballano il Charlestone. Infine entrano in pista Gabriel Garko con Giada Lini che interpretano Il Fantasma dell’Opera ballando un Paso Doble.

Carolyn Smith, presidente di giuria, comunica che il bonus va alla coppia formata da Alex e Moreno, che guadagnano dunque 10 punti.

Marcel Jacobs e Nicole Daza

La puntata di Ballando con le Stelle del 26 novembre prosegue con l’ingresso in studio dell’uomo più veloce del mondo. Si tratta del campione olimpico Marcel Jacobs che si esibirà con la moglie Nicole Daza, ballerini per una notte. Al termine dell’esibizione la coppia ottiene dalla giuria voti alti ottenendo un totale di 47 punti.

Inizia la gara ufficiale tra i concorrenti e la prima coppia a scendere in pista è quella formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Si esibiscono con un Paso Doble sulle note di Non sono una signora, e dopo i voti della giuria ottengono un totale di 35 punti. Accompagnati da L’Amore è una cosa semplice, Rosanna Banfi e Simone Casula ballano invece un Valzer. Ottengono 42 punti.

Ballando con le Stelle del 26 novembre prosegue con il Cha Cha di Iva Zanicchi e Samuel Peron sulle note di Bongo la Bongo Cha Cha Cha. La somma dei voti della giuria è di 33 punti.

Ballando con le Stelle 26 novembre – le altre esibizioni

La gara di ballo nella puntata del 27 novembre di Ballando con le Stelle prosegue con Alex Di Giorgio e Moreno Porcu un Valzer ottenendo dalla giuria 43 punti che sommati ai 10 punti della manche precedente raggiungono un totale di 53 punti. Tocca a Gabriel Garko e Giada Lini con uno Showdance e con la loro esibizione ottengono dalla giuria 48 punti. L’ultima coppia a scendere in pista è quella formata da Alessandro Egger e Tove Villfor che ballando un Tango Argentino e raggiungono un totale di 46 punti.

Entra in studio Bruno Vespa accompagnato dai maestri di Ballando con le Stelle per parlare del suo nuovo libro dal titolo “La grande tempesta”.

La classifica

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu Gabriel Garko e Giada Lini Alessandro Egger e Tove Villfort Rosanna Banfi e Simone Casula Ema Stokholma e Angelo Madonia Iva Zanicchi e Samuel Peron

Alberto Matano sceglie di dare il tesoretto alla coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia, mentre Rossella Erra lo da a Iva Zanicchi e Samuel Peron. Entrambe le coppie scalano così la classifica arrivano ai primi posti.

I voti della classifica e dei tesoretti si sommano a quelli del pubblico da casa. Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex di Giorgio e Moreno Porcu, Gabriel Garko e Giada Lini sono le coppie che hanno ottenuto più voti conquistando così i primi posti.