Stasera in tv domenica 27 novembre 2022, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 27 novembre 2022. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Italia 1, invece, va in onda l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv domenica 27 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Spagna-Germania. Allo Stadio Al Bayt, nella città di Al Khor, scendono in campo oggi due protagoniste del calcio mondiale, capaci di vincere complessivamente cinque edizioni dei Mondiali. Sono la formazione iberica, trionfatrice nel 2010, e i tedeschi, che si sono aggiudicati la coppa nel 1954, 1974, 1990 e 2014.

Su Raitre, invece, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Le interviste di Fabio Fazio, che ogni domenica incontra i protagonisti dell’attualità e dello spettacolo; gli esilaranti monologhi di Luciana Littizzetto; l’eleganza e la simpatia di Filippa Lagerback… Un mix che funziona: domenica 13 novembre davanti al video c’erano 2.276.000 telespettatori con uno share pari all’11,6%.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera Lirica: Dialogues des Carmélites. Opera di Francis Poulenc dal dramma teatrale di Georges Bernanos. Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma diretti da Michele Mariotti con la regia teatrale di Emma Dante. Nel cast Jean-Francois Lapointe e Corinne Winters.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Dopo il duro faccia a faccia tra Francia e Italia delle scorse settimane a proposito della gestione dei migranti, che cosa dobbiamo aspettarci dai partner europei su questo argomento? Se lo chiede con i suoi ospiti Giuseppe Brindisi, che non trascura di toccare anche gli altri temi caldi del momento.

Su Italia 1, alle 20.30, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Luigi Pelazza presenta lo speciale di oggi. Al centro della serata l’industria delle sostanze stupefacenti, dal funzionamento ai costi, ma anche l’utilizzo e gli effetti, talvolta devastanti, che possono avere sulle persone. Ascoltiamo le testimonianze dirette dei consumatori, forze dell’ordine, medici e scienziati.

La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Il clima politico italiano resta più che mai avvelenato da tensioni e reciproche accuse: per chi come Massimo Giletti ama commentare senza filtri la situazione non mancano certo gli spunti, che vengono approfonditi con gli ospiti.

Su Nove, invece, alle 21.25, il varietà Potevo rimanere offeso. Rivediamo lo spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, proposto per la prima volta nel 2001. Lo show è costruito intorno ai personaggi degli Svizzeri, cioè Huber, Rezzonico e Gervasoni. Con loro anche Raul Cremona.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il castello delle cerimonie. Al castello delle cerimonie di Donna Imma e Matteo arrivano Luigi e Lina. I due giovani sposi hanno deciso di lasciare la loro amata Puglia e raggiungere Sant’Antonio Abate per celebrare un matrimonio indimenticabile.

I film di questa sera domenica 27 novembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di D. Fogelman, La canzone della vita – Danny Collins, con Al Pacino. Una lettera, scritta da John Lennon e Yoko Ono, spinge l’ex rockstar Danny Collins a riflettere sulla sua esistenza. Cambia così modo di vivere, cercando di riconciliarsi con il figlio.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Bart Freundlich, Dopo il matrimonio, con Julianne Moore, Michelle Williams. Isabel (Michelle Williams) lascia l’India, dove ha fondato un orfanotrofio, per recarsi a New York; deve incontrare Theresa (Julianne Moore), una ricca signora che potrebbe farle una donazione. Giunta a destinazione, Isabel scopre con sgomento che il marito di Theresa è Oscar, suo ex e padre di sua figlia.

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2001, di Rob Cohen, Fast and Furious, con Vin Diesel, Paul Walker. Dominic Toretto è a capo di una gang che prende di mira i camionisti. L’agente Brian O’Conner viene incaricato d’infiltrarsi nella banda per sgominarla.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Ti West, Nella valle della violenza, con John Travolta, Ethan Hawke. Il vagabondo Paul arriva in una cittadina in cerca di vendetta contro dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Le sorelle Mary Anne ed Ellen però lo aiutano nel suo proposito.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 1986, di Luca Verdone, 7 chili in 7 giorni, con Carlo Verdone, Renato Pozzetto. Silvano e Alfio, laureati in medicina, aprono una clinica per persone che devono perdere peso. Ma i loro metodi esasperanti porteranno i pazienti a cercare vendetta.

Stasera in tv domenica 27 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Xavier Giannoli, Illusioni perdute, con Benjamin Voisin. Lucien abbandona la tipografia di famiglia per seguire i suoi sogni. Giovane poeta con grandi speranze, si reca a Parigi per cercare fortuna con l’aiuto della sua mecenate, Louise.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Christopher Nolan, Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams. L’agente Will Dormer si reca in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Quando per errore uccide un collega, si ritrova ricattato proprio dal killer che sta braccando.