Grande Fratello Vip 28 novembre diretta: Nikita è la preferita e ottiene l’immunità

Questa sera, giovedì 28 novembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste Orietta Berti, Sonia Bruganelli. Giulia Salemi leggerà invece in tempo reale i commenti e le reazioni sul web.

Durante il corso della nuova puntata verrà dato spazio alla storia nata dentro la casa tra Oriana e Antonino Spinalbese. Sembrerebbe che i due si siano lasciati travolgere dalla passione, con baci sotto le coperte. Il conduttore si soffermerà inoltre sullo scontro tra Edoardo Tavassi e Sara Altobello e poi sulla coppia Edoardo Donnamaria e Antonella Fiorelisi.

Sono quattro inoltre i concorrenti al televoto, Nikita, Giaele, Luca Salatino e Charlie Gnocchi. Tra di loro si nasconde il preferito e sarà il pubblico a sceglierlo.

Grande Fratello Vip 28 novembre diretta

La puntata del Grande Fratello Vip del 28 novembre inizia con una clip che mostra il ritorno in casa dei “positivos”, ovvero coloro che nelle scorse settimane hanno contratto il Covid-19. Patrizia, Charlie, Luca Onestini, Attilio e Wilma hanno infatti raggiunto il resto dei loro compagni, Alberto risulta invece ancora positivo.

Una seconda clip mostra invece il feeling venutosi a creare nel corso di queste settimane tra Daniele e Wilma. Quest’ultima ha infatti affermato che grazie a questa esperienza è ritornata a sentire delle forti emozioni. D’altra parte anche Daniele conferma la sintonia trovata con Wilma e aggiunge che entrambi sanno bene cosa siano i sentimenti e l’amore, e vogliono vivere questa loro amicizia speciale al 100%.

L’attenzione si sposta su Antonino e Oriana, che questa settimana dopo essersi lasciati andare a baci sotto le coperte, hanno avuto uno scontro che li ha divisi. Il motivo del litigio sembra esser legato al fatto che nel parlare di sua figlia, Spinalbese abbia sentito Oriana troppo superficiale.

Ginevra incontra Antonella, Oriana e Antonino

Nella puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip, Ginevra ritorna in casa per avere un confronto con Antonella e Oriana. Entrambe infatti, a seguito di un aereo dedicato ai “Gintonic”, hanno commentato il legame tra Spinalbese e la Lamborghini affermando che tra i due probabilmente non c’era un forte legame.

Ginevra cerca dunque di recuperare l’amicizia con Antonella, chiedendole scusa per alcune sue affermazioni. Non riesce invece a raggiungere un punto di incontro con Oriana, nonostante le due non si siano mai conosciute. Incontra subito dopo Antonino, ma entrambi vengono freezzati per ascoltare le parole di una clip, dove Spinalbese confida a Charlie che con nessuna all’interno della casa ha instaurato lo stesso rapporto che aveva con Ginevra.

Alla domanda “Cosa senti per Ginevra?” Antonino risponde che con lei ha avuto un trasporto mentale che fino ad ora non ha avuto con nessuna.

La sorpresa di Pamela a Marco Bellavia

Durante il corso della puntata del Grande Fratello Vip del 28 novembre, Pamela Prati fa una sorpresa a Marco Bellavia. Entra in studio con il corpo di ballo, esibendosi sulle note di A modo mio.

Subito dopo l’attenzione si sposta su Micol che sembra aver trovato un’ottima complicità con Giaele. Ma nel corso di questa settimana è stata anche al centro di polemiche nate a seguito del suo avvicinamento a Daniele, che ha suscitato commenti da parte di Wilma. Ma anche con Patrizia sembrano esserci delle incomprensioni.

In cortiletto Micol ha modo di incontrare la sorella Clizia che la incoraggia dicendole che sta facendo all’interno della casa un bellissimo percorso. Afferma di essere orgogliosa di lei e dei rapporti che sta creando con alcuni concorrenti, tra cui Edoardo Tavassi. Clizia ha modo di parlare anche con Patrizia e Wilma, chiedendo spiegazioni sul comportamento assunto nei confronti della sorella.

Verdetto, immunità e nomination

Alfonso Signorini chiude ufficialmente il telefoto della puntata del 28 novembre del Grande Fratello Vip. Il preferito del pubblico è Nikita. I tre vip immuni votati dalla casa sono Luca Onestini, Daniele e Luca. Sonia sceglie di dare l’immunità d Antonino, mentre Orietta sceglie Oriana.

I concorrenti che vanno al televoto sono Patrizia, Micol e Luciano.