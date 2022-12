Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, dal 12 dicembre su Rai 2 torna in onda lo storico format

Condividi su

A partire da lunedì 12 dicembre torna l’appuntamento con Drusilla e l’almanacco del giorno dopo. Il programma, in onda nella fascia preserale di Rai 2 dal lunedì al venerdì, è condotto ancora una volta da Drusilla Foer.

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, la prima edizione è andata in onda in estate

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, con il ciclo di nuovi appuntamenti inediti in programmazione a partire dal 12 dicembre, giunge alla seconda edizione. La prima è andata in onda nella scorsa estate, con la puntata d’esordio trasmessa il 6 giugno. In totale, la stagione sperimentale contiene un totale di venti episodi, che hanno ottenuto una media di telespettatori pari a 611 mila con una share del 4,11%.

Rispetto agli scorsi mesi, comunque, Drusilla e l’almanacco del giorno dopo presenta delle importanti novità. In primis ci sono delle nuove rubriche, portate avanti da alcuni personaggi che entrano a far parte del cast fisso. Per ciò, nello show arrivano le Almanacchine, Almanacchini, Almanaccone e Almanacconi.

Arriva il pubblico

A Drusilla e l’almanacco del giorno dopo fa il suo ingresso anche il pubblico, che non era presente nella versione estiva. Tra gli spettatori torna la fan della conduttrice, già vista negli scorsi mesi nel ruolo di cuoca. Tra le novità, infine, figurano l’Esperta di curiosità cinesi, la Funeral Planner e il velocissimo Astrologo.

Gran parte dei personaggi già presenti nella scorsa stagione sono confermati, a partire dal cameraman Romolo e dall’Osteopata. Tornano i contributi video, tra i quali le pillole di Educazione Civica per gli adolescenti e le indicazioni della Capra Selvatica e le sue Erbe. I vari sketch sono accompagnati dalla musica, suonata live al pianoforte dal maestro Loris Di Leo.

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, tornano gli ospiti in studio

Infine, nel corso delle varie puntate di Drusilla e l’almanacco del giorno dopo presenziano vari ospiti. Questi sono presentati come l’Appassionato del giorno dopo, sulla base delle varie peculiarità e passioni che li caratterizzano. Nel ciclo di appuntamenti estivi sono stati molti i volti noti ad alternarsi in studio. Tra loro hanno partecipato conduttori del calibro di Carlo Conti, Antonella Clerici e Amadeus. Anche la musica è stata ben rappresentata grazie alle ospitate di artisti come Iva Zanicchi, i Jalisse e Ornella Vanoni. Inoltre, tra gli ospiti figurano anche Sabrina Ferilli e Luca Parmitano.

Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, in partenza lunedì 12 dicembre, è preceduto da Itpareid. Quest’ultimo appuntamento è la rivisitazione della Hit Parade di Lelio Luttazzi, show radiofonico trasmesso tra il 1967 e il 1976. Con Itpareid l’intenzione è di celebrare, con l’uso delle classifiche ufficiali del tempo, la grande musica degli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90.