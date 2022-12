Domenica In 4 dicembre, anticipazioni: tra gli ospiti Irama e Claudio Bisio

Condividi su

Domenica 4 dicembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma è condotto da Mara Venier e la puntata è fruibile in diretta e in streaming dal sito di Rai Play.

Domenica In 4 dicembre, la puntata ha una durata ridotta

Domenica In del 4 dicembre subisce delle modifiche dal punto di vista della programmazione. La puntata, in particolare, ha una durata ridotta. Di solito, infatti, Venier prosegue nella diretta sino alle ore 17:30. Nel prossimo appuntamento, invece, dalle ore 15:40 la conduttrice dà la linea a Rai Sport, che cura la messa in onda dell’ottavo di finale dei Mondiali che oppone la Polonia e la Francia.

Nonostante ciò, comunque, a Domenica In del 4 dicembre partecipano molti ospiti. In primis è prevista una lunga pagina dedicata a Ballando con le stelle. Come avvenuto già in altre puntate, Venier conduce un talk incentrato su quanto accaduto nella diretta del talent dedicato al mondo della danza. Allo spazio presenziano Anna Pettinelli, Rossella Erra e i giudici Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Con loro anche due concorrenti, ovvero Ema Stokholma e Alex Di Giorgio.

Cristiano Malgioglio presenta Mi Casa Es Tu Casa

Mara Venier, nel corso di Domenica In del 4 dicembre, accoglie in studio Cristiano Malgioglio. Il paroliere, con la sua ospitata, presenta al pubblico della rete ammiraglia della TV di Stato il suo nuovo programma intitolato Mi Casa Es Tu Casa. Lo show fa il suo esordio mercoledì 7 dicembre, nella prima serata di Rai 2.

Durante il programma, poi, è atteso in studio Claudio Bisio. L’attore e conduttore, nelle scorse settimane in onda su Canale 5 con Zelig, parla della commedia Vicini di casa, uscita nei cinema lo scorso 1° dicembre. Con lui ci sono altri due membri del cast, ovvero Vittoria Puccini e Vinicio Marchionni.

Domenica In 4 dicembre, Irama e Shel Shapiro

Nel corso di Domenica In del 4 dicembre si parla ancora di cinema. Per farlo, la conduttrice dialoga con Michele Placido e Angelica Kazankova. I due artisti ricoprono il ruolo di personaggi principali del film Orlando, anch’esso uscito nei cinema del nostro paese il 1° dicembre scorso. Infine, Mara Venier dedica del tempo al mondo della musica.

A tal proposito interviene in primis Shel Shapiro, grande amico della padrona di casa che canta il singolo Troppa realtà. Con lui, per rappresentare la musica italiana, c’è anche Irama. Il cantante, quarto classificato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo e di recente concorrente di Celebrity Hunted, presenta il nuovo brano intitolato Ali.