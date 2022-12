Linea Verde 4 dicembre, anticipazioni: Peppone e Beppe Convertini visitano la Sicilia

Condividi su

Domenica 4 dicembre, dalle ore 12:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Linea Verde. Il programma è condotto, come di consueto, da Peppone e da Beppe Convertini. La puntata è fruibile in streaming dal sito di Rai Play.

Linea Verde 4 dicembre, si parte da Agrigento

A Linea Verde del 4 dicembre è grande protagonista la Sicilia. Il viaggio dei due conduttori parte da Agrigento, comune di 55 mila abitanti che ha alle spalle una lunghissima storia. Peppone e Convertini, infatti, esplorano la zona che è conosciuta come la Costa del Mito. Tale nome è dovuto ai tantissimi lasciti storici e letterari, oltre che al contesto naturalistico di insindacabile bellezza.

L’itinerario di Linea Verde di domenica 4 dicembre tocca la Scala dei Turchi. La falesia di marna, per la sua forma particolare, è divenuta con il tempo un’attrazione turistica riconosciuta in tutto il mondo. Il percorso prosegue nella Valle dei Templi, parco archeologico ricco di templi dorici risalenti al periodo ellenico.

La storia del Teatro Andromeda

Il viaggio di Linea Verde di domenica 4 dicembre porta Peppone e Convertini alla volta di Favara, Aragone e Montebello di Licata. I conduttori, inoltre, salgono a Santo Stefano Quisquina, centro di poco meno di 5 mila abitanti. Tale luogo ospita il Teatro Andromeda, che è oggetto di un lungo approfondimento nel corso della trasmissione. Il teatro a cielo aperto è stato costruito dal pastore Lorenzo Reina, che lo ha realizzato in un punto panoramico a circa 900 metri di altitudine. La costruzione è caratterizzata dalla presenza di blocchi in pietra, che riproducono il numero e la disposizione delle stelle della costellazione di Andromeda. Torna anche Federico Gasparri, che porta il pubblico alla scoperta della riserva naturale di Punta Bianca.

Linea Verde 4 dicembre, il panettone al pistacchio e la Mbriulata

Durante la puntata, Beppe Convertini e Peppone si cimentano in alcune delle attività peculiari della zona. Per il mondo della cucina ha spazio il panettone al pistacchio di Raffadali, oltre la pasta reale, che nell’agrigentino è realizzata con l’utilizzo di pistacchi e mandorle. Ma la Sicilia non è solo dolci e, a dimostrazione di questo, è mostrata la preparazione della Mbriulata con olive, cipolle e salsiccia.

A Linea Verde del 4 dicembre è data la parola a un pastore che si dedica da tempo alla Girgentana, antica razza caprina presente da millenni nella zona di Agrigento. I conduttori, poi, visitano il Farm, parco culturale che ha ridato vita a un antico borgo. Attraverso un percorso nei siti archeologici, invece, si cerca di ricostruire la vita quotidiana degli antichi greci. Infine, nel giardino della Kolymbethra, si scoprono le storie e i sapori degli antichi agrumi della valle.