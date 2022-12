The Voice Senior 3, in onda dal 13 gennaio in prima serata su Rai 1. Conduce Antonella Clerici

Condividi su

Torna da venerdì 13 gennaio in prima serata su Rai 1 The Voice Senior 3 con Antonella Clerici. La nuova edizione del talent show è pronta ad accogliere sul palco le più belle voci over 60. In giuria ci saranno i confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, e una nuova coppia di giudici. Si tratta di Angelo Brambati e Angelo Sitgiu dei Ricchi e Poveri.

The Voice Senior 3 – la nuova edizione

Andrà in onda a partire da venerdì 13 gennaio la nuova edizione di The Voice Senior 3 con Antonella Clerici. Nuovi concorrenti si esibiranno di fronte alla giuria formata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Nella nuova edizione entreranno a far parte del team la coppia artistica composta da Angela Brambati e Angelo Sitgiu dei Ricchi e Poveri.

Come di consueto saranno le Blind Auditions, ovvero le audizioni al buio, ad aprire le danze di The Voice Senior 3. I giudici infatti, posizionati su poltrone girevoli, ascolteranno girati di spalle le esibizioni dei protagonisti. Dopo aver scelto i propri talenti ognuno di loro formerà un team per passare ai Knockout, dove i concorrenti si sfideranno tra di loro, per riuscire ad arrivare alla fase finale.

Durante il corso delle sette puntate, in onda ogni venerdì, anche i giudici si presteranno a duetti con i concorrenti della propria squadra. Anche in questa nuova edizione farà da sfondo il messaggio che la vita ci può sempre sorprendere.

The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini. E’ un’idea nata dal format internazionale The Voice creato da John de Mol. La regia è di Sergio Colabona.

Le scorse edizioni

La prima edizione di The Voice Senior è andata in onda su Rai 1 nel novembre del 2020. Il team dei giudici era formato da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Padre e figlia hanno lasciato il posto stagione successiva ad Orietta Berti, andata in onda nel 2021/2022.

Per Antonella Clerici si tratta della terza edizione alla guida del talent show in cui ha trionfato nel primo anno Erminio Sinni, del team di Loredana Bertè. Sul podio Elena Ferretti e Marco Guerzoni. Nel secondo anno ha invece trionfato Annibale Giannarelli del team di Gigi D’Alessio, secondo posto per Claudia Arvati, terzo per Walter Sterbini e quarto posto per Marcella Di Pasquale.

La prima edizione ha conquistato una media di 4.082.000 telespettatori con 19,00% di share. La seconda ha invece conquistato 3.727.000 di telespettatori e 18,89% di share.