Zecchino d’Oro, su Rai 1 degli speciali nella mattina di Natale e dell’Epifania: anticipazioni, cast, ospiti

In occasione delle feste natalizie, la Rai ha scelto di mandare in onda due appuntamenti speciali con lo Zecchino d’Oro. Il programma, tra i più longevi della televisione italiana, è in programmazione nella mattinata di Natale e dell’Epifania.

Zecchino d’Oro speciali feste, l’appuntamento di Natale

Gli speciali per le feste dello Zecchino d’Oro, fruibili anche in streaming dal sito di Rai Play, sono entrambi trasmessi su Rai 1. Dopo che il 22, 23 e 24 dicembre si svolge la 65 esima edizione della manifestazione canora, il palco dell’Antoniano di Bologna torna a illuminarsi il giorno di Natale.

Lo speciale dello Zecchino d’Oro prende il via a partire dalle ore 09:40. La conduzione è affidata a Paolo Belli e a Cristina D’Avena, voce di numerose sigle di cartoni animati. La regia, invece, è di Roberto Croce. Protagonista è il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto come di consueto da Sabrina Simoni e che esegue alcune delle più belle canzoni natalizie.

Gli ospiti del 25 dicembre

Nel primo degli speciali dello Zecchino d’Oro in occasione delle feste presenziano molti ospiti. Tra loro i personaggi di Pinocchio and Friends, oltre a Nunù e ai Buffycats della serie 44 gatti. Partecipa, poi, Carolina Rey, attrice e conduttrice che si cimenta nell’interpretazione di uno dei più grandi classici natalizi. Infine è atteso Simone Cristicchi, che canta le sue Lo chiederemo agli alberi e Custodi del mondo. Quest’ultima, che ha vinto la 63 esima edizione della kermesse, è eseguita insieme all’interprete Anita Bartolomei.

Zecchino d’Oro speciali feste, il cast della puntata del 6 gennaio

Gli speciali dello Zecchino d’Oro per le feste si concludono il 6 gennaio dalle 09:05. La regia dell’evento è di Francesco Dardari, mentre la conduzione è di una Befana d’eccezione interpretata da Veronica Maya. Quest’ultima, in compagnia del Piccolo Coro dell’Antoniano, dà il benvenuto sul palco a molti amici e ospiti. In primis Ludovica Nasti, giovane attrice dalla carriera già brillante (volto de L’Amica Geniale e Romulus).

Così come accaduto nello speciale dello Zecchino d’Oro per la festa del Natale, anche il 6 gennaio tornano Cristina D’Avena, Nunù e i Buffycats. Molto attesi sono i personaggi dell’acclamata serie Summer and Todd, oltre che Deborah Iurato. La cantautrice, vincitrice della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha scritto il singolo Mille fragole, in gara allo Zecchino d’Oro 65.

L’appuntamento del 6 gennaio è organizzato in collaborazione con la Trentino Marketing, le ATP Madonna di Campiglio e Val di Sole. Per questo, nel corso dello speciale, sono mostrati alcuni degli scorsi più belli del Trentino Alto Adige, come la Val di Sole e Folgaria Marilleva. Infine è supportata la campagna benefica Operazione Pane, che sostiene 18 mense francescane sparse tra l’Italia, la Romania, la Siria e l’Ucraina.