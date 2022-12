X Factor 2022, chi sono i finalisti Beatrice Quinta, Linda, Tropea e Santi Francesi

Condividi su

Giovedì 8 dicembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno e TV8, i quattro finalisti di X Factor 2022 si sfidano tra loro per ottenere il titolo di vincitore della sedicesima edizione. A condurre Francesca Michielin, che guida la diretta dalla suggestiva cornice del Mediolanum Forum di Assago. Andiamo a conoscere meglio i nomi dei concorrenti che animano la serata.

X Factor 2022 finalisti, i Tropea arrivano dopo cinque ballottaggi

Tra i finalisti di X Factor 2022 ci sono, in primis, i Tropea. La band appartiene alla squadra di Ambra Angiolini e il percorso all’interno del talent è stato tutt’altro che tranquillo. Durante la fase dei live, infatti, sono finiti per ben cinque volte al ballottaggio finale. Tuttavia sono sempre riusciti a cavarsela, anche grazie alla grande energia che contraddistingue ogni loro performance.

Nati a Milano nel 2017, il frontman è il cantante Pietro Selvini. Con lui ci sono Lorenzo Pistoni alla chitarra, Domenico “Mimmo” Finizio al basso e Claudio Damiano alla batteria. I Tropea, finalisti di X Factor 2022, hanno presentato al pubblico l’inedito dal titolo di Cringe inferno.

Linda e Beatrice Quinta

Tra i concorrenti rimasti c’è Beatrice Quinta. Nata in Sicilia nel 1999, l’artista ha affrontato l’intera esperienza con il supporto di Dargen D’Amico. Tra i suoi punti di forza vi è senza dubbio l’imprevedibilità, che, abbinata al talento, le ha permesso di stupire sempre giudici e spettatori. È arrivata in finale grazie alla cover di Teorema di Marco Ferradini, con la quale ha ricevuto una lunga standing ovation del pubblico. Il suo inedito si chiama Se$$o e, ad oggi, è quello con più ascolti sulle piattaforme digitali.

La più giovane tra i finalisti di X Factor 2022, però, è Linda. Originaria di Alba, la cantante ha 19 anni e ha come giudice Fedez, che ha saputo cogliere il suo lato più emozionale e intenso. Aspetti, questi, che emergono con forza nell’inedito Fiori sui balconi. Oltre a essere una cantante, Linda è anche musicista. Da quando ha 14 anni prende lezioni di pianoforte, strumento con il quale ha avviato il suo percorso artistico.

X Factor 2022 finalisti, i Santi Francesi

Gli ultimi finalisti di X Factor 2022 appartengono al team di Rkomi e sono i Santi Francesi. Il duo è formato da Alessandro De Santis (chitarra, ukulele e voce) e da Mario Francese (tastiere, cori, basso e synthesizer). Sono i concorrenti con la maggior esperienza in campo musicale, avendo pubblicato già un album nel 2019. Da quel momento in poi hanno avuto la possibilità di salire su palchi importanti, aprendo concerti di artisti come Luciano Ligabue e Irama. L’inedito presentato nel talent si chiama Non è così male.