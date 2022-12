Mi casa es tu casa 7 dicembre: Malgioglio debutta su Rai 2, diretta e considerazioni della prima puntata

Condividi su

Mercoledì 7 dicembre arriva su Rai 2 in prima serata Mi Casa es tu casa condotto da Cristiano Malgioglio. Sono cinque le puntate annunciate ed inizialmente la messa in onda era prevista su Rai 3. Presenti nel cast anche i Gemelli di Guidonia.

In una dimensione familiare, domestica ed informale Malgioglio accoglie nel suo salotto alcuni personaggi del mondo dello spettacolo per una lunga intervista sulla loro carriera ma anche la vita privata.

Ospiti della prima puntata sono Heather Parisi e Sam Ryder, secondo classificato Eurovision Song Contest 2022 con il brano Space Man.

Il programma, ispirato all’omonimo format spagnolo, era stato in parte ripreso da Raffaella Carrà in A raccontare comincia tu.

La regia di Mi Casa es tu casa è di Alessandro Tresa. Ideato da Malgioglio con Emanuele Giovannini, Mario Paloschi e Dimitri Cocciuti, è scritto con Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. Il programma è prodotto in collaborazione con Ballandi.

Mi casa es tu casa, diretta 7 dicembre, prima puntata, Heather Parisi

Nella puntata del 7 dicembre Cristiano Malgioglio è in cucina giocando con una dei suoi gatti. Nel frattempo da Hong Kong sta arrivando Heather Parisi che ha affrontato un viaggio in aereo di 12 ore.

Al rientro della pubblicità va in onda la sigla di Mi casa es tu casa. Malgioglio insieme ai Varry Brava canta il singolo Raffaella, dedicato alla Carrà.

Heather Parisi intanto si accomoda sul divano dopo aver donato un pensiero a Malgioglio. Si tratta di una candela che in Cina porta fortuna. La prima domanda che rivolge alla sua ospite riguarda il modo di vivere ad Hong Kong. La Parisi adora la città nella quale vive in quanto cosmopolita. Qui vive con il marito, che definisce amore della sua vita, e i figli.

Confessa di non guardare la televisione italiana e non parteciperebbe mai ad un reality. Non trova nella tv di oggi la “bellezza” di quella del passato nel quale ha lavorato con i più grandi artisti, in primis Raimondo Vianello e Sandra Mondaini ai quali viene reso omaggio con alcune immagini di repertorio.

I genitori di Heather Parisi

Heather Parisi racconta di avere origini italiane in quanto la madre Anita Parisi, nota ballerina che ha continuato a danzare anche durante la gravidanza, è calabrese. Con il padre aveva un rapporto complicato che ha conosciuto davvero all’età di 28 anni perché i suoi genitori si sono separati quando lei ne aveva appena due.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Heather Parisi ha dato il primo bacio all’età di 3 anni. Era stato il cugino di 7 anni a baciarla, ovviamente con estrema innocenza. Il bacio vero nel quale ha sentito le classiche “farfalle nello stomaco” è stato quello scambiato con l’attuale marito.

Il discorso di Cristiano Malgioglio si sposta poi sull’omofobia in quanto Heather Parisi ha portato avanti diverse battaglie a sostegno della comunità LGBT.

Tornando alla televisione la Parisi ricorda le collaborazioni anche con Pippo Baudo e Giancarlo Magalli. Inevitabile la domanda sullo scontro avvenuto qualche anno fa con Lorella Cuccarini. Lei spiega che continuano a scriversi sui social, lasciandosi alle spalle quanto è accaduto.

Il padrone di casa cambia argomento con Fantastico con i brani Disco Bambina, Cicale, Ceralacca e Crilù. E’ stata protagonista di cinque edizioni differenti e in una di esse Loretta Goggi proponeva la sua imitazione.

Arrivano i Gemelli di Guidonia che le dedicano Disco Bambina, Ti rockerò e Cicale.

La carriera e il ricordo di Raffaella Carrà

Heather Parisi ci tiene a ricordare Milva, una delle donne più simpatiche che abbia mai conosciuto. Ha provato simpatia anche per Beppe Grillo e Massimo Troisi. Altro straordinario artista con il quale ha lavorato è Adriano Celentano, per il quale prova un grande affetto. Spazio ad un dolce ricordo anche di Alberto Sordi, Gigi Proietti e Corrado.

Non nasconde inoltre che durante la sua carriera ha ricevuto delle avances delle quali però preferisce non parlare. Invita i giovani a ribellarsi maggiormente ad ogni forma di sopruso, anche delle violenze sui social.

Inevitabile e doveroso il ricordo di Raffaella Carrà, donna unica, generosa, altruista nonché un’ artista dotata di un talento straordinario ed inimitabile. Per Heather Parisi è stata una grande perdita in quanto aveva con lei una complicità forte, sana, vera.

Ricordo anche di Stefania Rotolo, deceduto a soli 30 anni, alla quale è stata accanto nell’ultimo anno della sua vita. A lei dedicò anche un LP. Entra in scena Jasmine, figlia di Stefania Rotolo, che perse la madre all’età di 9 anni.