Le Iene 13 dicembre, cosa è successo nella puntata: tutti i servizi, gli ospiti, scherzo a Enrico Brignano

Martedì 13 dicembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma, condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, è giunto all’ultima puntata dell’anno. Per l’occasione, tornano in studio gli ospiti fissi Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Molti i temi di cui si discute nella diretta. Tra questi, spazio agli aggiornamenti sulla scomparsa di Gaia Randazzo.

Le Iene 13 dicembre, inizia la diretta

Inizia la puntata de Le Iene del 13 dicembre. I due conduttori entrano in studio per i saluti di rito, successivamente presentano il primo servizio. È di Gaston Zama, che comunica le ultime informazioni sulla situazione di Chico Forti. L’ex produttore, incarcerato negli USA nel 2000 e condannato all’ergastolo per omicidio, è da mesi in attesa dell’estradizione. Teo Mammucari fa un appello ai Ministri Tajani e Nordio affinché si interessino del caso.

Le Iene del 13 dicembre prosegue con il lavoro dell’inviato Alessandro De Giuseppe. Quest’ultimo parla con alcuni infermieri che affermano di non aver ricevuto i compensi per dei lavori svolti per conto di una società. La iena ha organizzato un incontro tra i vari creditori e il debitore, senza riuscire, però, a ottenere i risultati sperati.

Si continua con Stefano Corti, che realizza un esperimento: sequestrare il cellulare a degli adolescenti, costringendoli a realizzare delle attività con gli strumenti analogici anziché con le applicazioni. I giovani, ad esempio, devono fare delle chiamate con un telefono fisso e ascoltare della musica con il walkman. C’è chi afferma di non conoscere né Mina né Adriano Celentano. Al rientro in studio, Eleazaro Rossi commenta il filmato: “Io non parlerò male dei giovani. Questa è l’ultima puntata del 2022 e i miei auguri sono solo per i ragazzini della clip. Voi siete il presente, noi viviamo ancora nel passato”. Belen Rodriguez, intanto, esulta in studio per la vittoria dell’Argentina ai danni della Croazia nella semifinale dei Mondiali.

La scomparsa di Gaia Randazzo

A Le Iene del 13 dicembre Nina Palmieri propone un focus su Gaia Randazzo. La 20 enne è sparita nel nulla durante una traversata in traghetto tra Genova e Palermo. Per gli inquirenti si è suicidata lanciandosi dalla nave, sulla quale era a bordo insieme al fratello Matteo. La famiglia, intervistata dall’inviata, esprime i propri dubbi sull’ipotesi del gesto volontario e chiede giustizia. Palmieri ripercorre l’intera vicenda, anche grazie all’aiuto di alcuni testimoni che riferiscono della presenza di numerosi ubriachi a bordo. Giulio Golia, successivamente, visita i laboratori della Polizia Scientifica della direzione centrale anticrimine. Qui incontra alcuni investigatori, che raccontano come sono riusciti a risolvere alcuni efferati crimini grazie all’uso della tecnologia. Tra questi la morte di Valeriano Poli (buttafuori ucciso nel 1999) ed Emanuel Stoica (clochard di 38 anni ucciso a calci e pugni).

Durante Le Iene del 13 dicembre Alice Martinelli parla di Alessia Sbal. È ricostruita l’intera vicenda che ha portato la 42 enne alla morte sul Grande Raccordo Anulare. Secondo le ricostruzioni, Alessia è stata investita da un camionista di 47 anni. Tra le ipotesi degli investigatori c’è anche quella dell’omicidio intenzionale, che potrebbe essere arrivato come conseguenza di una discussione.

Roberta Rei, invece, prosegue l’indagine sugli abusi psicologici nel mondo della ginnastica. Giada, agonista di 17 anni, racconta ciò che ha subito quando era solo una bambina. Stando a quanto dichiara, la sua allenatrice avrebbe realizzato umiliazioni e punizioni anche fisiche. Rei intervista Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica Italia.

Le Iene 13 dicembre, la vicenda dei taxi

Nicolò De Devitiis, durante Le Iene di martedì 13 dicembre, torna a occuparsi del taxi selvaggio di Roma. Dopo i servizi delle scorse settimane, nella zona di Ciampino sono aumentati i controlli. Chi si è esposto pubblicamente, però, ha ricevuto delle minacce. Tra questi Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Sport, Grandi Eventi e Moda della Capitale.

La diretta va avanti con il lavoro di Alessandro Di Sarno: il giornalista, vestito da Babbo Natale, visita il Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Milano. Qui raccoglie le letterine dei bambini, poi si reca da alcuni ospiti vip alla ricerca dei fondi per comprare i regali richiesti. Tra le celebrità coinvolte Diletta Leotta, Federica Panicucci, Giulia De Lellis, Arisa e Giulia Salemi. Al ritorno in studio è presente sul palco Max Angioni, che realizza un breve monologo sui regali di Natale.

Le Iene del 13 dicembre va avanti con un monologo di Bianca Atzei sul tema della gravidanza: “Manca meno di un mese al parto e di notte, a volte, sento le ansie che crescono. Cerco di essere grata perché ho la fortuna di partorire un figlio voluto, dopo tre anni di tentativi e in seguito a uno perduto. So che tra pochi giorni, quando lui sarà qui, lo accoglieremo con amore”. Nicola Remisceg si reca a Delhi per continuare l’inchiesta sul ciclo produttivo del fast fashion. Molti dei capi che oggi indossiamo sono il frutto di lavoratori sfruttati che abitano dall’altra parte del mondo. Ci si concentra sul processo di tinteggiatura, i cui resti di produzione vengono scaricati nei canali e nei fiumi dell’India. Al termine, torna Max Angioni con delle freddure sulle festività.

La morte di Federico Tedeschi

Antonino Monteleone, a Le Iene del 13 dicembre, parla della morte di Federico Tedeschi. Il 19 enne è morto in circostanze misteriose cinque anni fa. Dopo una prima archiviazione, il caso si è riaperto e sul cadavere sono stati eseguiti dei nuovi accertamenti. Si indaga sull’ipotesi di omicidio, che secondo la mamma potrebbe essere stato causato dall’azione di più di una persona. Nella diretta, poi, Veronica Ruggeri racconta il calvario di un uomo che riceve delle telefonate da parte di alcune persone che si spacciano per Gesù e per la moglie defunta. La vittima, che negli anni ha subito ben tre sfratti, consegna su loro richiesta soldi e cibi. Secondo il figlio, che ha chiesto aiuto alla trasmissione, la responsabile è la sorella. Dal suo numero di cellulare, infatti, proverrebbero le chiamate.

Matteo Viviani spiega come avvengono le truffe online. Con degli esperti si approfondiscono alcuni dei principali comportamenti illeciti che si trovano nel web. Filippo Roma, poi, dedica del tempo alla privatizzazione di un tratto di costa appartenente alla provincia di Palermo. Nicolò De Devitiis ha realizzato uno scherzo ad Enrico Brignano con la complicità della moglie Flora Canto. Quest’ultima finge di aver utilizzato di nascosto e con delle amiche la barca del comico. Peccato, però, che abbiano causato migliaia di euro di danni a un marinaio, che ora ha scelto di minacciare lo showman. Dopo il filmato, il centro del palco è raggiunto da Nathan Kiboba, protagonista di un monologo sul razzismo. Le Iene del 13 dicembre terminano qui.