Stasera in tv mercoledì 14 dicembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 14 dicembre 2022. Su Raidue il talk show Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio. Su La7, Atlantide, programma condotto da Andrea Purgatori.

Stasera in tv mercoledì 14 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.00, Mondiali di Calcio: Seconda semifinale. Lo Stadio Al-Bayt di Al Khor ospita la seconda semifinale dei Mondiali. Stasera dunque sapremo chi sfiderà, nella finale di domenica 18 alle 16, la vincente della partita che si è giocata ieri sera. Quattro anni fa in Russia la Francia vinse i Mondiali sconfiggendo la Croazia in finale con il punteggio 4-2.

Su Raidue, alle 21.20, il talk show Mi casa es tu casa. Anche stasera Cristiano Malgioglio accoglie i suoi ospiti in una splendida casa romana presa in affitto dalla produzione. Tutti pronti per giocare, cantare, raccontarsi e anche cenare con il popolare conduttore. Nel suo salotto arriva, tra l’altro, Luz Casal, cantante spagnola amata da Pedro Almodòvar.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Penultimo appuntamento dell’anno con il programma di Federica Sciarelli. Si parla ancora del caso di Gaia Randazzo, 20 anni, scomparsa l’11 novembre a bordo del traghetto che da Genova doveva portarla in Sicilia. La famiglia non crede che la ragazza, in viaggio con il fratello 15enne, si sia suicidata.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La puntata è dedicata ad Achille Castiglioni (1918-2002). L’architetto e designer raccoglieva oggetti di uso quotidiano per trasformarli in altro, come nel caso della bobina avvolgifilo usata come base per la lampada da tavola “Lampadina“.

Programmi La7, Real Time

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Ormai è un appuntamento fisso per chi ama la storia: Andrea Purgatori oscilla tra epoche lontane e passato recente, affrontando ogni argomento con competenza e il contributo di documenti esclusivi e i pareri di illustri ospiti

Su Real Time, alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista “Il confronto”. Dopo un lontano periodo dai riflettori le coppie, tra cui Michele e Solange, sono pronte al confronto: questo serve a capire chi di loro ha più possibilità di andare avanti e chi invece dovrà fermarsi.

I film di questa sera mercoledì 14 dicembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2015, di A. Amenàbar, Regression, con Emma Watson, Ethan Hawke. Il detective Kenner si occupa della giovane Angela, che accusa il padre di averla molestata. L’uomo si assume la colpa, ma non ricorda i fatti. Uno psicologo lo aiuterà a ricordare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Noble Jones, The tomorrow man, con Jon Lithgow, Blythe Danner. Ed Hemsler trascorre la sua vita preparandosi per un disastro che potrebbe non arrivare mai. Ronnie Meisner passa le giornate facendo acquisti. Entrambi cercano l’amore.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1991, di Roberto Benigni, Johnny Stecchino, con Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Dante (Roberto Benigni), autista di scuolabus fiorentino, incontra Maria, con la quale trascorre una giornata indimenticabile. Quando la donna lo invita a raggiungerla a Palermo, Dante accetta con gioia. Non sa che lei è sposata con un boss mafioso che gli somiglia come una goccia d’acqua.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Marc Munden, Il giardino segreto, con Dixie Egerickx, Colin Firth. 1947. Nata in India da genitori inglesi, Mary (Dixie Egerickx) resta orfana a 10 anni a causa di un’epidemia di colera. Tornata in Inghilterra, va a vivere nell’enorme tenuta dello zio, Lord Craven (Colin Firth), rimasto vedovo da poco. La piccola scopre ben presto che la casa nasconde molte sorprese.

Su Nove, alle 21.25, il film musical del 2017, dei Manetti Brothers, Ammore e malavita, con Serena Rossi, Giampaolo Morelli. Don Vincenzo, un boss della camorra, sopravvive a un attentato e decide di cambiare vita. Dietro consiglio della moglie, finge di essere morto, ma il suo segreto non resta tale a lungo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2003, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 1, con Uma Thurman, Daryl Hannah. Uscita dal coma dopo quattro lunghi anni, la killer Beatrix ha un unico obiettivo: vendicarsi di Bill, l’uomo che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Peter Hyams, Rischio totale, con Gene Hackman. Carol Hunnicut accetta l’invito a cena di un distinto corteggiatore, salendo prima per un momento nel lussuoso appartamento di lui. Qui, atterrita, assiste involontariamente, non vista, all’assassinio dell’ospite.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Chris Evans, Before We Go, con Chris Evans, Alice Eve. Brooke perde l’ultimo treno diretto a Boston e, dopo aver anche subìto un furto, si ritrova sola e senza soldi in stazione. L’incontro con Nick, giovane musicista squattrinato, cambierà la vita di entrambi.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Giuseppe Bonito, Figli, con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea. Nicola e Sara hanno una figlia di sei anni e sono felici. Ma dopo la nascita del secondo figlio, nulla sarà più lo stesso. Tra attimi di felicità e di sconforto, riusciranno a rimanere insieme.

Stasera in tv mercoledì 14 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 201, di Maria Sodahl, Hopo, con Andrea Braein Hovig. Alla trentenne Anja viene diagnosticato un tumore al cervello. La notizia sconvolge la famiglia e mette di fronte a una dura prova la relazione della giovane con il fidanzato Tomas.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito a una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2001, di John Herzfeld, 15 minuti – Follia omicida a New York, con Robert De Niro. Oleg ed Emil, criminali provenienti dall’Europa dell’Est, compiono una serie di efferati delitti, filmati da uno dei due. Un poliziotto e un vigile del fuoco cercano di fermarli.