Le Iene 6 dicembre, anticipazioni: intervista a Carlotta Ferlito, tra gli ospiti Annalisa

Condividi su

Martedì 6 dicembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma è condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. La puntata è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

Le Iene 6 dicembre, gli ospiti

Sono diversi gli ospiti che partecipano alla puntata de Le Iene di martedì 6 dicembre. In primis ci sono i membri del cast fisso, ovvero i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. I due mattatori, dalla scorsa edizione divenuti veri e propri co – conduttori, curano gli spazi comici della diretta.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari, inoltre, intervistano la Gialappa’s Band. Il trio comico, formato da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci, presentano al pubblico il libro Mai dire noi. Tutto quello che non avreste voluto sapere. Per la Gialappa’s si tratta di un ritorno nello show ideato da Davide Parenti: per anni, infatti, sono state le cosiddette voci fuori campo. Infine, a Le Iene del 6 dicembre si parla di musica grazie ad Annalisa. La cantante si esibisce in live con alcuni dei suoi più importanti singoli.

Intervista a Carlotta Ferlito

Nel corso della puntata de Le Iene di martedì 6 dicembre vi sono diversi servizi. Roberta Rei, a tal proposito, incontra Carlotta Ferlito. La ginnasta, caporale dell’Esercito, è tra le rappresentati più importanti del mondo della ginnastica artistica del nostro paese. In carriera ha partecipato a due Olimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016) e ha vinto varie medaglie a livello italiano ed europeo.

Lecito pensare che durante la partecipazione a Le Iene del 6 dicembre si parli della polemica sulle presunte umiliazioni e pressioni psicologiche alle quali sarebbero state sottoposte varie atlete. Ferlito, nelle scorse settimane, aveva dichiarato: “A otto anni mi avevano chiesto di dimagrire di un chilo. Mi chiamavano maiale”.

Le Iene 6 dicembre, il ciclo produttivo del fast fashion

Nella diretta è attesa una inchiesta curata da Nicola Barraco. La iena porta le telecamere della trasmissione in India, dove racconta l’intero ciclo produttivo del fast fashion. In particolare, durante il reportage, si tenta di comprendere quale sia il reale valore degli indumenti che spesso finiscono, a basso costo, nei nostri negozi.

Durante Le Iene del 6 dicembre, poi, Filippo Roma parla con alcuni esponenti politici del maxibonus da 5500 euro per tablet, smatphone e pc destinato ai deputati. Tra gli intervistati Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle che propone di devolvere i fondi agli studenti di una scuola in difficoltà. Infine, Nina Palmieri incontra una persona che mostra le difficili condizioni in cui vive insieme al figlio affetto da autismo. La protagonista del servizio afferma di ritrovarsi in una condizione di difficoltà per colpa di una persona che occuperebbe abusivamente la casa destinata a loro.