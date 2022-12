Finale Miss Italia 2022: vince Lavinia Abate, Miss Lazio

Condividi su

Mercoledì 21 dicembre si è svolta la finale di Miss Italia 2022. Il concorso di bellezza, giunto alla 83esima edizione, ha come trionfatrice la Miss Lazio Lavinia Abate. Ma la cerimonia di premiazione ha confermato che la manifestazione, seppur capace di adattarsi al mondo che cambia, ancora non è gradita alla Rai. E questo è sicuramente un peccato, in quanto per la storia che ha meriterebbe senz’altro di tornare in onda in Rai.

Finale Miss Italia 2022: promossa la conduzione

Partiamo da uno degli aspetti positivi dello show: la conduzione. Dopo il vuoto dello scorso anno, Salvo Sottile è stato un buon padrone di casa. Il professionista, volto della Rai (dove conduce I Fatti Vostri), è riuscito a gestire bene la serata, evitando i tempi morti che, invece, hanno contrassegnato l’ultima edizione. A tal proposito è apprezzabile la scelta di ridurre drasticamente la durata della cerimonia. Fatto, questo, che ha permesso allo show di mantenere per tutta la sua durata un ritmo in generale buono.

La scenografia e i problemi tecnici

Al di là di Salvo Sottile, però, la finale di Miss Italia 2022 ha mostrato alcuni evidenti difetti. In primis la scenografia, troppo buia e non adatta al contesto. Capitolo giuria: Massimo Boldi, Francesca Manzini e Fioretta Mari (entrambe ottime durante le loro performance), in tutta la prima parte di trasmissione (e non solo) si sono lasciati andare a commenti fuori campo decisamente evitabili, forse non consapevoli di avere il microfono aperto.

Elemento in continuità con l’edizione del 2021 sono i problemi tecnici. I primi minuti di trasmissione, ad esempio, sono stati fruibili esclusivamente su Facebook, con il segnale su Youtube che si è attivato solo a cerimonia già iniziata.

La serata finale si è svolta a Roma presso il Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s dove sono arrivate le 21 finaliste, ognuna in rappresentanza di una Regione italiana.

Nella finale di Miss Italia 2022, poi, sono bocciate le due prove, ovvero quella di talento e quella di portamento. In entrambe, infatti, le aspiranti reginette si sono cimentate in delle performance. Peccato che molte di queste siano andate in onda senza musica. Ignoti i motivi (copyright?), ma il risultato finale, almeno da casa, è stato alquanto straniante, oltre che penalizzante per le stesse concorrenti.

Miss Italia finale 2022, Lavinia Abate ha 18 anni

Al di là dei giudizi sulla serata, la finale di Miss Italia 2022 ha eletto come vincitrice Lavinia Abate. Ha 18 anni, è originaria di Roma (dove vive) ed è arrivata al concorso con il titolo di Miss Lazio. Lavinia frequenta l’ultimo anno di liceo ed è una grande appassionata di danza e di canto. Sogna di avere una carriera da cantautrice o compositrice. Subito dopo l’incoronazione ha affermato: “Non avrei mai immaginato di vincere. Ringrazio tutti quanti, sarò fiera di rappresentare l’Italia nei prossimi mesi“. Sul podio, oltre a Lavinia, sono arrivate Carolina Vinci (Miss Sardegna) e Virginia Cavalieri (Miss Emilia Romagna).