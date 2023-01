Io & Te-Insieme a tutti i costi su Rai 2: anticipazioni e concorrenti

Condividi su

A partire da sabato 7 gennaio, dalle ore 14:00 su Rai 2, va in onda la prima puntata di Io & Te-Insieme a tutti i costi. Il format, originale della Rai, è fruibile anche in streaming dal sito di Rai Play.

Io & Te-Insieme a tutti i costi, in totale in onda quattro puntate

Io & Te-Insieme a tutti i costi è un format originale della Rai, ideato e prodotto da Rai Pubblicità in collaborazione con Fremantle Italia. Gli ideatori, in particolare, sono Caterina Corsi e Roberto Avvignano.

Il programma appartiene al genere del docu – reality e, stando a ulteriori cambiamenti di palinsesto, è composto da un totale di quattro appuntamenti. Questi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno, in onda in altrettanti sabato pomeriggio. L’ultima puntata, dunque, dovrebbe essere in programmazione il 28 gennaio.

Come funziona il format

Ma come funziona Io & Te-Insieme a tutti i costi? Al centro di ogni episodio ci sono due personaggi celebri molto diversi tra loro che, per un intero fine settimana, sono costretti a vivere insieme. Un vero e proprio esperimento sociale, dunque, che costringe i partecipanti a confrontarsi con abitudini e stili di vita differenti dai loro.

Ogni coppia di vip di Io & Te-Insieme a tutti i costi deve necessariamente rispettare tre regole. La prima è quella di non sforare, per nessun motivo, il budget a loro assegnato dalla produzione. Inoltre, ai concorrenti è sottoposta una lista con una serie di esperienze ed attività che devono svolgere. Infine la prescrizione principale: qualsiasi cosa accade, le celebrità devono stare sempre insieme.

Io & Te-Insieme a tutti i costi, i partecipanti

L’appuntamento d’esordio di Io & Te-Insieme a tutti i costi ha come protagonisti Jonathan Kashanian e Hiro. Il primo ha alle spalle una lunga carriera nella televisione italiana, iniziata grazie alla vittoria del Grande Fratello 5. Negli ultimi anni, Jonathan è stato tra gli opinionisti fissi di Detto Fatto. Hiro, a sua volta, è un noto chef giapponese, per diversi anni nel cast de La Prova del Cuoco.

Sabato 14 gennaio si cimenta nella trasmissione Nicole Rossi, influencer ed ex concorrente nella terza edizione de Il Collegio. Con lei Patrizio Roversi, storico conduttore che in Rai ha guidato (fra gli altri) Linea Verde e Per un pugno libri. Nel terzo episodio di Io & Te-Insieme a tutti i costi gioca la strana coppia composta dalla cantautrice Jo Squillo e dal televenditore Roberto da Crema. L’ultima puntata del format, infine, vanta la presenza di Valeria Graci, comica che ha il ruolo di co-conduttrice di Citofonare Rai 2 (oltre a essere tra le inviate di Striscia la Notizia!). Insieme a lei Gianpaolo Gambi, attore ed ex volto di Detto Fatto.