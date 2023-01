Biglietti vincenti Lotteria Italia 2023, i numeri estratti: 5 milioni di euro a Bologna

Condividi su

Venerdì 6 gennaio, come di consueto, si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023. Anche quest’anno l’annuncio dei vincitori dei primi cinque premi è arrivato durante la diretta de I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus.

Biglietti vincenti Lotteria Italia 2023, il primo premio

Il conduttore, nella prima serata di Rai 1, ha comunicato i biglietti vincenti riguardanti la prima categoria della Lotteria Italia 2023. A tal proposito, il montepremi più alto dal valore di cinque milioni di euro è andato al biglietto D 271862, comprato a Bologna. La seconda vincita, dal valore di 2,5 milioni di euro, è andato al tagliando L 486158, venduto a Roma.

Il terzo jackpot, invece, vale 2 milioni di euro e spetta a colui che ha comprato a Fonte Nuova (provincia di Roma) il tagliando L 349605. Tra i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 c’è quello E 004737 acquistato ancora una volta a Roma e che permette al suo possessore di intascare 1, 5 milioni di euro. Infine, l’ultimo premio di prima categoria vale 1 milione di euro ed è associato al tagliando L 492408, venduto a Parma.

Biglietti vincenti Lotteria Italia 2023, i premi di seconda e terza categoria

Ma l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 riguarda anche i premi appartenenti alla seconda categoria. A tal proposito ci sono dieci trionfatori, che hanno portato a casa una cifra pari a 50 mila euro ciascuno. Altri 180 tagliandi (qui l’elenco), invece, hanno permesso ad altrettanti fortunati di intascare una somma di 20 mila euro.

Di seguito l’elenco dei numeri estratti per la seconda categoria: D 367432 (Palermo), F 328148 (Monte San Savino), P 005315 (Tortoreto), A 265781 (Parma) e O 309242 (Medesano). A questi si aggiungono B 197669 (Benevento), D 229592 (Jesi), C 442658 (Caorle), D 357293 (Frosinone) e D 054762 (Vallata).

Nell’edizione 2023 della Lotteria Italia si sono venduti, in totale, più di 6 milioni di biglietti. Il Lazio (regione dove solitamente si registrano le vincite totali più alte) si conferma il territorio in cui si è avuto il maggior numero di tagliandi venduti, ovvero 1 milione e 118 mila. Segue la Lombardia, che si è fermata a poco meno di un milione di ticket comprati.

I premi giornalieri

Al di là di quelli milionari di prima categoria, dal 3 ottobre al 26 dicembre scorsi sono stati distribuiti decine di premi giornalieri. Questi, comunicati durante gli appuntamenti di È sempre mezzogiorno, avevano un valore di 10 mila euro. Dal 19 al 23 dicembre, inoltre, sono stati estratti altri cinque premi giornalieri che hanno permesso ai fortunati di intascare 20 mila euro ciascuno.

I possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 hanno un massimo di 180 giorni per esercitare il diritto di riscossione. Per farlo è necessario presentare il tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o, in alternativa, agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali di Roma.