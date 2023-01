Domenica In 8 gennaio, gli ospiti: in studio Sergio Castellitto e Luisa Ranieri

Condividi su

Domenica 8 gennaio, dalle ore 14:00, va in onda una nuova puntata di Domenica In. L’appuntamento, condotto da Mara Venier, è visibile anche in streaming su Rai Play.

Domenica In 8 gennaio, le fiction Rai

A Domenica In dell’8 gennaio è dato ampio spazio alle fiction Rai. Nella prossima settimana, infatti, sono in partenza alcuni titoli molto attesi e, con l’occasione, Mara Venier ha scelto di ospitare due degli attori protagonisti.

A tal proposito è attesa Luisa Ranieri, che insieme alla conduttrice presenta la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. La serie, lo scorso anno, è stata tra le rivelazioni della stagione televisiva per la TV di Stato, ottenendo circa 7 milioni di telespettatori medi con una share del 30%.

Nel corso di Domenica In dell’8 gennaio, poi, fa il suo ingresso in studio Sergio Castellitto. L’artista promuove Il nostro generale, nel quale interpreta il ruolo di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il prefetto di Palermo, ucciso nel 1982 per mano della criminalità organizzata, è ricordato anche dalla figlia Rita Dalla Chiesa, oggi deputata per il gruppo di Forza Italia.

Ezio Greggio e i Boomdabash

Durante la lunga diretta di Domenica In dell’8 gennaio è accolto Ezio Greggio. Attore e comico, Greggio è tra i conduttori più amati e rappresentativi di Mediaset, dove oramai lavora da decenni. In particolare, dallo scorso dicembre, è tornato a guidare il telegiornale satirico di Striscia la Notizia, dove è seduto accanto allo storico partner Enzo Iacchetti.

Per il mondo della musica arrivano su Rai 1 i Boomdabash. Il gruppo, composto da Biggie Bash, Payà, Blazon e Mr. Ketra, negli ultimi anni ha realizzato veri e propri tormentoni estivi del calibro di Tropicana, Mambo salentino, Per un milione e Non ti dico no. Con la loro partecipazione presentano il singolo Heaven, uscito lo scorso dicembre in collaborazione con gli Eiffel 65.

Domenica In 8 gennaio, Antonio Albanese e Riccardo Milano

Nel corso di Domenica In dell’8 gennaio si parla di cinema e, in particolare, della pellicola Grazie ragazzi, rilasciata giovedì 12. A tal proposito, Mara Venier dialoga a lungo con Antonio Albanese, attore che nel film ha il ruolo di protagonista. Con lui presenzia anche il regista Riccardo Milani. Infine, nella lunga lista di ospiti figura il nome di Rocio Munoz Morales, attrice che lo scorso agosto è stata la Madrina della 79 esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Morales, intervistata dalla conduttrice, promuove il suo secondo romanzo intitolato Dove nasce il sole.