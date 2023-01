Stasera in tv domenica 8 gennaio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 8 gennaio 2023. Su Raitre, il film Stanlio & Ollio, con Steve Coogan e John C. Reilly. Su Nove il reality Little Big Italy, con Francesco Panella.

Stasera in tv domenica 8 gennaio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco 2. Titolo dell’episodio di stasera, “Mare nero“. La partenza di Lolita (Luisa Ranieri) e Danilo per una vacanza in Egitto viene rimandata a causa della notizia di un incidente: due fidanzati sono morti durante un’escursione subacquea. Dalle prime indagini Lolita si rende conto che qualcosa non torna nella dinamica della disgrazia.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Neppure durante le vacanze di Natale Giuseppe Brindisi ha voluto interrompere il filo diretto con il pubblico, continuando a raccontare i fatti e i personaggi più importanti della scena italiana ed internazionale. Appuntamento che prosegue anche nel 2023, con grinta ma senza cadute di stile.

Su La7, invece, alle 21.20, Una giornata particolare. Proseguono le repliche del programma curato dal giornalista Aldo Cazzullo. In ogni puntata viene raccontato un personaggio visto durante una giornata rivelatasi poi decisiva per il suo destino ma anche per la storia dell’uomo.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy – “Istanbul”. Il ristoratore romano Francesco Panella, proprietario dall’Antica pesa (a Roma e New York) e del Feroce a Manhattan, continua a cercare gli autentici sapori italiani all’estero. La sua missione lo porta oggi a Istanbul.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Il Boss delle cerimonie. Fabiana e Piero desiderano avere uno sfavillante matrimonio napoletano. Al Castello bisogna quindi organizzare una cerimonia in grande. Intanto il Boss, Don Antonio Polese, torna nel suo regno dopo l’avventura in Calabria.

I film di questa sera domenica 8 gennaio 2023

Su Raitre, alle 21.20, il film biografico del 2018, di Jon S. Baird, Stanlio & Ollio, con Steve Coogan, John C. Reilly. 1953. Sul viale del tramonto e afflitti da problemi di salute, Stan Laurel (Steve Coogan) e Oliver Hardy (John C. Reilly) lasciano gli Usa per affrontare un tour teatrale in Gran Bretagna. Gli inizi sono sconfortanti e la tensione sale. Dopo un chiarimento, però, i due decidono di continuare le recite.

Su Canale 5, invece, alle 21.20, il film fantastico del 2019, di Anna Boden e Ryan Fleck, Captain Marvel, con Brie Larson, Gemma Chan. La coraggiosa guerriera intergalattica Vers (Brie Larson) viene rapita durante una missione di addestramento dagli alieni Skrull, ma riesce a fuggire e si ritrova sul pianeta Terra nel 1995. Ansiosa di ricostruire il suo passato, entra in contatto con Nick Fury (Samuel l. Jackson) che diventa un suo alleato.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1997, di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, Tre uomini e una gamba. Aldo (Aldo Baglio) e Giovanni (Giovanni Storti) accompagnano l’amico Giacomo (Giacomo Poretti) in Puglia, dove l’aspetta la futura sposa Giuliana (Luciana Littizzetto). I tre trasportano anche una preziosa scultura di legno acquistata dal futuro suocero, il cavalier Cecconi (Carlo Croccolo).

20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, XXX – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel. Xander Cage, creduto morto, ritorna dal suo esilio e viene reclutato dalla Cia per catturare Xiang e recuperare una potente arma. L’impresa non sarà per niente facile.

Su Iris, invece, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di P. Berg, Deepwater – Inferno sull’oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010, un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica, ma Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 2005, di Michele Placido, Romanzo Criminale, con Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. Anni 70. Il Libanese, il Freddo e il Dandi creano la famigerata banda della Magliana. Prima si prendono Roma, poi sono coinvolti nei più misteriosi fatti di cronaca italiana.

Stasera in tv domenica 8 gennaio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2015, di George Miller, Mad Max: Fury Road, con Tom Hardy. Dopo aver vendicato la strage della famiglia, Max lascia il corpo di polizia. Ma ora deve sopravvivere ai feroci guerrieri che abitano in lande post-apocalittiche del Paese.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di David Dobkin, The Judge, con Robert Downey Jr., Robert Duvall. L’avvocato Hank Palmer torna nella cittadina natale per partecipare al funerale della madre. Lì è costretto ad affrontare il padre, giudice integerrimo che non l’ha mai approvato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2021, di G. Jennings, C. Lourdelet, Sing 2. Dopo aver riscosso un discreto successo al moon Theatre, Buster vorrebbe lanciare uno spettacolo ancora più strepitoso in una grande città. Decide allora di rintracciare la leggenda del rock Clay Calloway.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di Ruben Fleischer, Uncharted, con Mark Wahlberg, Tom Holland. 15 anni dopo aver fallito il furto di una mappa, Nathan Drake parte con l’avventuriero Sully alla ricerca del tesoro di Magellano e del fratello Sam. Ma qualcun altro cerca il bottino.