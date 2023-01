Boomerissima, la conferenza stampa: anticipazioni, ospiti, puntate

Condividi su

Lunedì 9 gennaio, alle 15:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione di Boomerissima. Il programma, tra le novità dei palinsesti della TV di Stato, va in onda in prima serata su Rai 2 da martedì 10 gennaio. La puntata, inoltre, è fruibile in streaming su Rai Play. All’incontro con la stampa presenzia in primis la conduttrice Alessia Marcuzzi. Con lei ci sono Stefano Coletta e Raffaella Sallustio, ovvero Direttore e Vicedirettrice Intrattenimento Prime Time. Atteso, infine, l’intervento di Fabrizio Ievovella, CEO della casa di produzione Banijay Italia.

Boomerissima conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia (con grande ritardo) la conferenza stampa di Boomerissima. Prende la parola Fabrizio Ievovella: “Il clima è quello di una competizione leggera. I concorrenti, comunque, hanno preso il tutto molto sul serio. Il fatto di poter raccontare generazioni diverse è molto importante, specie per un prime time della Rai“.