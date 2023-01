I Delitti del BarLume-Indovina chi?, film Sky Cinema Uno: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Lunedì 9 gennaio, dalle ore 21:15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (canale 213), è prevista la messa in onda de I Delitti del BarLume-Indovina chi?. Il film appartiene al genere della commedia e ha una durata di circa un’ora e mezza.

I Delitti del BarLume-Indovina chi?, il regista è Roan Johnson

I Delitti del BarLume-Indovina chi? è una produzione originale di Sky Italia. Con essa, alla lavorazione della pellicola ha co – collaborato la Palomar. Il film apre la decima stagione della saga, che ha fatto il suo esordio nel 2013.

I Delitti del BarLume-Indovina chi? ha come regista Roan Johnson. Quest’ultimo è dietro la macchina da presa della serie a partire dal 2014. Così come dodici mesi fa, anche quest’anno deve condividere il ruolo con Milena Cocozza, che in questa edizione guida E allora zumba. In totale, la dodicesima edizione è composta da tre episodi inediti, in onda il 9, 16 e 23 gennaio.

Le storie narrate sono liberamente ispirate agli omonimi libri scritti da Marco Malvadi. Le riprese si sono svolte presso Marciana Marina, sita nell’Isola d’Elba.

I Delitti del BarLume-Indovina chi?, la trama

La trama de I Delitti del BarLume-Indovina chi? è ambientata nel comune immaginario di Pineta. Come di consueto, l’appuntamento ha al centro del racconto un intricato caso di cronaca. Questa volta è ritrovato privo di vita un vicino di casa di Tizi, ovvero la banconista del bar Tiziana Guazzelli.

Le indagini, nel corso di I Delitti del BarLume-Indovina chi?, sono decisamente complicate. La vittima, infatti, lavorava come amministratore di condominio e, nel corso del tempo, si è fatta molti nemici. La lista dei possibili sospettati, di conseguenza, è lunga.

Spoiler finale

Durante il film, l’inchiesta è guidata dalla commissaria Vittoria Fusco. L’inquirente è aiutata dal collega Giulio Rimediotti e, in particolare, da Massimo, titolare dell’attività con spiccate doti investigative. Nel frattempo tengono banco anche le vicende private dei protagonisti. Tiziana e Beppe sono costretti a lasciare casa loro e trovano ospitalità momentanea da Paolo Pasquali. Massimo, dal canto suo, si è invaghito di una nuova fiamma. Marchino, stufo di dover affrontare turni di lavoro massacranti, sceglie di cambiare vita e lasciare definitivamente il bar.

I Delitti del BarLume-Indovina chi?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in I Delitti del BarLume-Indovina chi?.

–Filippo Timi: Massimo Viviani;

–Lucia Mascino: Vittoria Fusco;

–Enrica Guidi: Tiziana Guazzelli;

–Beppe Battaglia: Stefano Fresi;

–Paolo Pasquali: Corrado Guzzanti;

–Carlo Monni: Ampelio Viviani;

–Alessandro Benvenuti: Emo Bandinelli;

–Atos Davini: Pilade Del Tacca.