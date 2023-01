Boss in Incognito diretta 9 gennaio: Max Giusti arriva a Monteroduni

Condividi su

Lunedì 9 gennaio va in onda su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Boss in Incognito, il docu-reality con Max Giusti.

In questo appuntamento incontra Claudio Papa, titolare di Dolceamaro, azienda specializzata nella lavorazione di confetti, cioccolato ed altri prodotti da forno. L’azienda è composto da 70 dipendenti e si trova a Monteroduni, in provincia di Isernia.

Boss in Incognito diretta 9 gennaio, Monteroduni

Nella diretta del 9 gennaio di Boss in Incognito Max Giusti arriva a Monteroduni, in Molise. Raggiunge lo stabilimento di Dolceamaro per incontrare il suo titolare, Claudio Papa. Racconta che i suoi prodotti vengono esportati anche all’estero, producendo cioccolato, confetti e prodotti dolciari.

Con commozione racconta che Dolceamaro nasce dalla volontà di mamma Rosa e papà Pietro che hanno iniziato con un bar dove producevano anche dolci per passare poi alla produzione dei confetti. L’azienda oggi ha 7 dipendenti, alcuni dei quali costituiscono dei nuclei familiari.

La Dolceamaro spegnerà quest’anno 50 candeline e Claudio Papa è cresciuto dentro l’azienda insieme al fratello e socio Silvano. La moglie racconta che è molto legato alla sua azienda che considera come un terzo figlio. I coniugi infatti hanno due ragazzi.

Claudio Papa si trasveste da Vincenzo Coppola, nuovo apprendista della Dolceamaro. Dovrà però fare di tutto per non farsi riconoscere, deve soprattutto lavorare sul camuffamento della voce. Si presenta così da familiari che si complimentano per il lavoro di trucco e parrucco.

Boss in Incognito, il primo giorno di lavoro del titolare nella propria azienda

Dopo essersi trasformato in Vincenzo Coppola, Claudio Papa affronta il suo primo giorno di lavoro. Inizia con Liliana che gli insegna come si producono le tavolette di cioccolato con granella di pistacchio.

Liliana si dimostra molto disponibile con il nuovo arrivato e si percepisce la passione per il proprio lavoro. In un momento di pausa racconta a Vincenzo che ha trovato datori di lavoro meravigliosi e che non smetterà mai di ringraziare.

La signora ha oggi 64 anni ed ha cominciato a lavorare per Dolceamaro all’età di 50 anni. Aveva bisogno di lavorare perché aveva un marito che aveva difficoltà economiche (oggi in pensione) e figli da crescere. Prima aveva fatto la madre e ha deciso di rimettersi in gioco e Dolceamaro le ha offerta una possibilità, senza tener minimamente conto dell’età anagrafica. In azienda lavora anche suo figlio.

Si passa al reparto confezionamento dove conosce Elena, di origine ucraina. Anche lei si dimostra molto precisa e paziente come la sua precedente collega. Elena vive da molti anni in Italia ma soffre molto per quello che sta accadendo in Ucraina, suo paese di origine.

Ha lasciato il proprio Paese perché aveva una figlia da crescere e l’ha lasciata ad un’amica perché era ancora piccola. Non ha altri familiari in quanto ha perso entrambi i genitori, a distanza di 4 mesi. Dopo 4 anni di permanenza in Italia, è riuscita a ricongiungersi con la figlia. Qualche ora dopo Elena vuole parlare con la redazione perché ha capito che Vincenzo è in realtà il loro capo, Claudio.

E’ il turno di Max Giusti che diventa José

Terminata l’esperienza di Vincenzo Coppola, è il turno di Max Giusti che diventa José, un uomo di mezza età che viene dal Cile.

Incontra Carmela, che è una delle storiche dipendenti dell’azienda. E’ molto attenta ai dettagli e gli spiega tutto in maniera certosina e con passione per il suo lavoro. Trova José un po’ impacciato e gli farebbe fare un periodo di prova.

Carmela abita con le sue 4 sorelle e nessuna di loro si è sposata. Alcune lavorano con lei nella fabbrica in altri reparti. Carmela ha iniziato a lavorare presto per essere indipendente e per aiutare anche la famiglia.