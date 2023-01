The Voice Senior 2023 puntata del 20 gennaio: concorrenti, esibizioni, giudici, Don Bruno

Condividi su

Venerdì 20 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di The Voice Senior 2023. L’appuntamento, condotto da Antonella Clerici, è fruibile in streaming su Rai Play. Protagonisti, ancora una volta, i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, i Ricchi e Poveri (Angelo Sotgiu e Angela Brambati) e Clementino.

In The Voice Senior 2023 del 20 gennaio proseguono le audizioni al buio. I coach ascoltano i concorrenti senza poterli vedere, essendo loro girati di spalle rispetto al palco. Il loro giudizio, dunque, si basa esclusivamente sulla voce dell’artista. Qualora più giurati dovessero apprezzare l’esibizione (e, di conseguenza, scegliessero di girarsi), è il concorrente a decidere di che squadra far parte.

The Voice Senior 2023, Marcella Bella

Inizia la puntata del 20 gennaio di The Voice Senior 2023. Dopo i saluti di rito è già tempo del primo concorrente. Si chiama Alba Pizzo, ha 60 anni, viene da Marsala e lavora come insegnante. Ha la passione per la musica da quando ha 4 anni. Ha avuto la possibilità di far carriera come cantante, ma ha rinunciato per il matrimonio. Dopo qualche anno ha divorziato. Cerca il riscatto con Bella senz’anima di Riccardo Cocciante. Pizzo è brava e ha un timbro di voce molto particolare. Si girano tutti e quattro i giurati: seleziona Loredana Bertè.

La serata prosegue con Paolo Emilio Piluso, 61 enne di Cosenza. Lavora come ingegnere e ha iniziato a cantare a 26 anni. Esegue Bella D’Estate di Mango (voce e chitarra) e convince tutti i giurati, che gli dedicano una standing ovation. Decide di entrare nella squadra dei Ricchi e Poveri. Si va avanti con una sorpresa: sul palco, infatti, sale Marcella Bella. Si esibisce con Nell’aria ma i giudici la riconoscono subito. La raggiunge Loredana e, in duetto, sono protagoniste con Non si può morire dentro di Gianni Bella.

L’episodio del 20 gennaio di The Voice Senior 2023 va avanti con Mario Aiudi di Pesaro. Ha 83 anni, è pensionato e ha alle spalle una vita molto movimentata. È rimasto per quattordici anni in orfanotrofio e, a 18 anni, si è trasferito a Londra. Ha conosciuto Frank Sinatra e per partecipare allo show ha scelto una sua hit, ovvero The lady is a tramp. Ricchi e Poveri, Loredana Berté e Clementino si voltano ma lui opta per Angelo Sotgiu e Angela Brambati.

Don Bruno

La puntata di The Voice Senior 2023 del 20 gennaio è arricchita dalla voce di Don Bruno, parroco 66 enne di Margno, in Valsassina. Interpreta Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Nessuno si gira, poi duetta con i Ricchi e Poveri in Mamma Maria. Momento destinato a rimanere nella storia del format. “Il viaggio più bello è l’avventura“: così si presenta Rosalba Musolino, da sempre amante del mondo delle sette note. In passato ha avuto diverse occasioni per avere una carriera da cantante, ma non è mai riuscita a coglierle. L’ha iscritta il marito. La sua performance, sulle note di Io e te da soli di Mina, convince tutti i coach a voltarsi. La sua scelta ricade su Loredana Bertè.

Nella puntata arriva Sebastiano Procida, 65 enne originario della Puglia che, da giovane, ha iniziato un percorso professionale nella musica durante un viaggio verso gli Stati Uniti. È molto legato alla sua terra d’origine, dove ha scelto di tornare a vivere. Canta Stayin Alive dei Bee Gees. Altra voce particolarissima, al punto che Loredana si chiede se sia un membro dei Cugini di Campagna. Apprezzano Ricchi e Poveri e Clementino e, alla fine, opta per quest’ultimo.

The Voice Senior 2023, puntata 20 gennaio, Ondina Sannino

L’appuntamento del 20 gennaio di The Voice Senior 2023 prosegue con Ondina Sannino, insegnante di inglese di 60 anni e amante del jazz. Porta in scena La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni. Si voltano tutti, meno che Bertè. Ondina seleziona Gigi D’Alessio. Si va avanti con Alessandro Sicuro, rocker di 63 anni. Canta dal 1974 e per The Voice sceglie You Shook Me All Night Long degli ACDC. Alessandro è bravissimo e tutti i coach lo vorrebbero nel proprio team, ma lui opta per Clementino.

Il palco è poi raggiunto da Franco Rangone, 82 enne di Alessandria. All’età di 18 anni ha frequentato il conservatorio e, per tenersi giovane, compone un cd all’anno. Si esibisce con Carina di Fred Buscaglione. Anche in questo caso l’unica a non ruotare il proprio sedile è Loredana. Franco preferisce lavorare con Gigi D’Alessio. Quest’ultimo duetta con i Ricchi e Poveri sulle note di Come vorrei. La gara riprende con Maria Teresa Reale, che vive in provincia di Frosinone in compagnia di 20 gatti. Per 34 anni si è esibita sui palchi d’Italia con l’amico Gabriele. Dopo la scomparsa di quest’ultimo non ha più preso in mano un microfono e ora cerca il riscatto. Intona Locked out of heaven di Bruno Mars. Giudizio positivo da tutti i giudici e Maria decide di affrontare il programma con Clementino.

La serata del 20 gennaio di The Voice Senior 2023 ha in gara Concetta Gangi, in arte Farida. Ha lavorato per cinque anni con Renato Zero. Performa con Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. L’artista non riesce a convincere neanche un coach. L’ultimo concorrente è Beppe Quintale di Napoli. Canta Alta marea di Antonello Venditti. L’unico a girarsi è Clementino, che di conseguenza lo prende nella sua squadra. La puntata termina qui.