Boomerissima 31 gennaio, ospiti e squadre: Adriana Volpe sfida Soleil Sorge

Martedì 31 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Boomerissima. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi. La puntata è fruibile anche in diretta streaming su Rai Play.

Boomerissima 31 gennaio, come funziona il programma

Boomerissima, nella puntata del 31 gennaio, ripropone la sfida generazionale tra i Boomer e la Generazione Z. Alla prima categoria appartengono tutte le persone al di sopra dei 40 anni, mentre coloro che sono sotto a tale soglia rientrano nei millennials.

Ogni team è composto da quattro giocatori, personaggi già noti al pubblico. Questi, nel corso dell’episodio, affrontano varie manche basate sul canto, sul ballo e sulla conoscenza degli anni ‘80 e ‘90. L’ultima sfida consiste in un’arringa: un giocatore per squadra è scelto come portavoce della generazione che rappresenta e, in pochi minuti, deve convincere il pubblico della bontà della sua tesi. A determinare la compagine vincitrice sono gli spettatori presenti in studio.

Da chi sono formate le due squadre

Per ciò che riguarda i Boomer, a Boomerissima del 31 gennaio partecipa in primis Adriana Volpe. La conduttrice, per anni volto de I Fatti Vostri su Rai 2, torna nella TV di Stato dopo che lo scorso anno ha lavorato come opinionista del Grande Fratello Vip. Con Volpe c’è Alessandro Tersigni, attore protagonista dell’amata soap Il Paradiso delle Signore. Attesa, poi, Paola Barale, negli scorsi mesi in gara a Ballando con le stelle. Chiude la lista dei boomer l’attore e regista Riccardo Rossi.

Durante Boomerissima del 31 gennaio, i millennials sono rappresentati da Soleil Sorge, lo scorso anno in gara al Grande Fratello e oggi conduttrice del GF Vip Party. Atteso Alessandro Egger, modello e secondo classificato nell’ultima stagione di Ballando con le stelle. Tra i giocatori c’è Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica per RTL 102.5 e Radio Zeta. Infine partecipa Emanuel Caserio, nel cast della già citata soap Il Paradiso delle Signore.

Boomerissima 31 gennaio, gli ospiti

Ma nel corso di Boomerissima del 31 gennaio si alternano tanti ospiti, specie provenienti dall’universo musicale. A tal proposito, direttamente da Amici di Maria De Filippi c’è Arisa, presto sul palco dell’Ariston di Sanremo per duettare con Gianluca Grignani. I Boomdabash e gli Eiffel 65, invece, presentano al grande pubblico il loro ultimo singolo, intitolato Heaven.

Alessia Marcuzzi accoglie nello studio il collega Alberto Matano, volto del pomeriggio di Rai 1 con La Vita in Diretta. Altro protagonista del daytime della rete ammiraglia è Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità che è intervistato a Boomerissima del 31 gennaio. La trasmissione, infine, è arricchita dagli interventi del comico Nino Frassica.