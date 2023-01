Le Iene 31 gennaio, servizi e inchieste: esclusiva su Matteo Messina Denaro

Condividi su

Martedì 31 gennaio, dalle ore 21:25 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma è condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni. Con loro, in studio, i comici Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. La puntata è fruibile in streaming su Mediaset Play.

Le Iene 31 gennaio, perché è assente Teo Mammucari

A Le Iene del 31 gennaio, come oramai è noto, è assente Teo Mammucari. Il conduttore, un po’ a sorpresa, non era presente nell’episodio di sette giorni fa, scatenando la curiosità del pubblico. A chiarire ufficialmente ciò che è avvenuto è stata la trasmissione, che con un comunicato ha dichiarato: “In accordo con Mediaset e come già previsto, dopo 12 mesi esatti alla guida del programma Teo Mammucari si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1”.

Dell’assenza di Teo Mammucari si è parlato a lungo per tutta la settimana, complice una indiscrezione che, invece, apre a scenari differenti rispetto alla versione ufficiale. In particolare, sembrerebbe che Mammucari abbia avuto degli screzi con l’ideatore del format Davide Parenti. L’autore, interpellato sul tema, non ha smentito, svelando: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”.

Lunga inchiesta su Matteo Messina Denaro

Tra i momenti più attesi de Le Iene del 31 gennaio c’è il servizio di Filippo Roma. Il giornalista incontra Ismaele La Vardera, ex inviato del programma e oggi Vicepresidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia.

Il deputato regionale, come racconta ai microfoni de Le Iene del 31 gennaio, ha raccolto una testimonianza molto importante in merito alla latitanza di Matteo Messina Denaro. Il boss di Cosa Nostra è stato arrestato lo scorso 16 gennaio, dopo una fuga durata 30 anni. In questo periodo, il capo mafia avrebbe partecipato ad alcuni festini privati in una villa di Palermo.

A tali incontri, in compagnia del malvivente, avrebbero preso parte esponenti importanti della società civile. Tra loro un rappresentante delle forze dell’ordine, un medico e un noto politico italiano. Questo, almeno, è ciò che sostiene il testimone citato da Ismaele La Vardera, che ha già provveduto a denunciare il tutto ai carabinieri del Ros.

Le Iene 31 gennaio, Nic Bello e i dolori da ciclo mestruale

A Le Iene del 31 gennaio, infine, c’è spazio per un lavoro di Nic Bello. L’inviato affronta il tema del ciclo mestruale, con un focus proposto sui dolori che esso provoca. Per sensibilizzare sull’argomento, il programma ha scelto di coinvolgere in un esperimento quattro vip maschili. Loro, mediante l’uso di un macchinario specifico, provano le sofferenze fisiche tipiche del periodo del ciclo. Tra i coinvolti nella prova c’è Maccio Capotonda, attore e comico vincitore della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori.