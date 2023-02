Verissimo sabato 4 e domenica 5 febbraio, gli ospiti: in studio Gerry Scotti e George Ciupilan

Condividi su

Sabato 4 e domenica 5 febbraio, dalle ore 16:30 su Canale 5, è previsto un nuovo doppio appuntamento con Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin. Le puntate sono fruibili, in diretta e in streaming, su Mediaset Play.

Verissimo sabato 4 domenica 5 febbraio, la famiglia di Rosanna Lambertucci

A Verissimo di sabato 4 febbraio, Silvia Toffanin accoglie Rosanna Lambertucci. La giornalista e nutrizionista, spesso ospite di varie trasmissioni televisive, è protagonista di un intenso racconto di famiglia. Con lei, in studio, ci sono la figlia Angelica e la nipotina Caterina.

Spazio, poi, per le rilevazioni di Maddalena Corvaglia. La conduttrice, con Toffanin, parla per la prima volta dei motivi che l’hanno portata a rompere i rapporti con Elisabetta Canalis. Inoltre, svela i retroscena legati alla fine del suo matrimonio con Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi.

La prima intervista di George Ciupilan dopo il GF Vip

Nel corso della diretta di Verissimo di sabato 4 febbraio, Silvia Toffanin realizza una lunga intervista a George Ciupilan. L’influencer è reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, terminata dopo l’eliminazione dello scorso lunedì. Nel reality è rimasto per ben quattro mesi, svelando lati intimi della sua vita, come quelli legati al difficile rapporto con il padre. Per la prima volta a Verissimo, nella puntata di sabato 4 febbraio ci sono Sara Conti e Niccolò Macii. I due atleti, di recente, hanno permesso all’Italia di ottenere la medaglia d’oro ai campionati europei di pattinaggio.

Verissimo sabato 4 domenica 5 febbraio, i 60 anni dei Nomadi

A Verissimo di domenica 5 febbraio, Silvia Toffanin dialoga con Gerry Scotti. Il conduttore, volto di numerosi show Mediaset, presenta al pubblico la nuova edizione de Lo Show dei record, prossimamente nei palinsesti di Canale 5.

Sono tanti i momenti destinati al mondo della musica. In primis c’è Katia Ricciarelli, soprano con una delle voci liriche più apprezzate in tutto il mondo. Il talk è arricchito da Beppe Carletti, musicista e fondatore del gruppo dei Nomadi. La band, formata nel 1963, festeggia nei prossimi mesi l’importante traguardo dei 60 anni di carriera. Sono molte le canzoni da loro scritte e che sono entrate nella storia della musica italiana: su tutte Io vagabondo e Dio è morto. A Carletti e Ricciarelli si aggiunge anche Marcella Bella, cantautrice che è accompagnata da una parte della sua famiglia.

Infine, durante Verissimo di domenica 5 febbraio, sono ospiti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Gli attori sono i protagonisti della fiction Buongiorno mamma, la cui seconda stagione è in programmazione su Canale 5 da mercoledì 15 febbraio.