Ciao Maschio 4 febbraio, ospiti: presente Fabrizio Biggio (con incursione di Fiorello)

Condividi su

Sabato 4 febbraio, in seconda serata su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Ciao Maschio. Il programma è condotto da Nunzia De Girolamo. La puntata è fruibile in diretta streaming sul sito di Rai Play.

Ciao Maschio 4 febbraio, torna il talk tutto al maschile

Nunzia De Girolamo, nell’appuntamento di Ciao Maschio del 4 febbraio, prosegue il suo viaggio alla scoperta dell’universo maschile. Come di consueto, ospita tre personaggi celebri, provenienti da ambienti lavorativi completamente differenti. Con loro dà vita a un vero e proprio talk. Inevitabile, come da tradizione del format, è presente anche una analisi del rapporto con le donne della loro vita.

Lo show, che ha alla regia Cristiano D’Alisera, è giunto alla terza stagione, e sta ottenendo ottimi dati di ascolto. La puntata di sabato 28 gennaio ha collezionato 683 mila telespettatori medi, per una share superiore al 10%.

Ciao Maschio 4 febbraio, Fabrizio Biggio e l’incursione di Fiorello

A Ciao Maschio di sabato 4 febbraio è atteso, in primis, Fabrizio Biggio. Nato nel 1974, per anni ha partecipato al duo de I Soliti Idioti, affiancando Francesco Mandelli. Insieme, oltre ad aver realizzato vari film, hanno anche partecipato tra i Big del Festival di Sanremo nel 2015. Da questa stagione televisiva, Fabrizio Biggio è la spalla di Fiorello nel morning show Viva Rai 2!. Il format, da martedì 7 a venerdì 10 febbraio, trasloca nella terza serata di Rai 1, rappresentando il Dopo Festival della 73esima edizione della kermesse.

A Ciao Maschio del 4 febbraio, durante uno degli interventi dell’attore, ha fatto una irruzione proprio Fiorello. Lo showman ha telefonato alla trasmissione e, con voce camuffata, ha finto di diffondere il numero di cellulare del collega. Gag, questa, che ricorda quanto avvenuto nelle scorse settimane a Viva Rai 2!, quando i conduttori hanno mostrato per sbaglio il contatto telefonico di Alessia Marcuzzi.

La Gialappa’s Band e Filippo Magnini

A Ciao Maschio del 4 febbraio è rappresentato anche il mondo dello sport grazie alla presenza di Filippo Magnini. L’ex nuotatore, in carriera, ha ottenuto vittorie importantissime, in particolar modo nello stile libero. In tale specialità, nel 2005 e 2007, si è laureato campione del mondo di nuoto nella distanza dei 100 metri. Lo scorso 2 febbraio ha compiuto gli anni, che ha festeggiato al fianco della moglie Giorgia Palmas. I due si sono sposati nel maggio del 2021.

Nella trasmissione, infine, si ride con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che insieme a Carlo Taranto formano lo storico trio della Gialappa’s Band. La loro carriera è costellata di programmi divenuti dei veri e propri cult della televisione italiana, come Mai dire gol o Mai dire tv. Di recente hanno pubblicato il libro Mai dire noi. Tutto quello che non avreste voluto sapere.