Dalla strada al palco, dal 28 marzo la seconda stagione: conduttore e concorrenti

Lunedì 27 marzo, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip. Il programma è condotto da Alfonso Signorini. Con lui, in studio, ci sono le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Confermata la presenza di Giulia Salemi, che ha il compito di leggere in diretta le reazioni social. Nella puntata, tra i concorrenti rimasti ancora in gioco sono eletti gli ultimi finalisti.

Grande Fratello Vip 27 marzo, i primi collegamenti con la Casa

Inizia la puntata del Grande Fratello Vip del 27 marzo. Il conduttore ricorda che, nella serata, sono nominati due finalisti. Altrettanti, invece, sono eliminati. I rimanenti, infine, vanno in nomination e solo uno, tra sette giorni, può accedere alla finale. In studio ci sono Patrizia Rossetti e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima chiede scusa a tutti a nome della mamma: “Io sono stata male perché mi mancava Edoardo e questo la mia famiglia non lo ha capito. Io non ho mai subito del bullismo“. Primo collegamento nella Casa: Alfonso chiude il televoto.

Il primo argomento della serata è il rapporto tra Luca Onestini, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. La spagnola non vede di buon occhio il riavvicinamento tra gli inquilini. Secondo Nikita, in realtà, la finalista è gelosa: fatto, questo, che però è smentito dall’interessata. Onestini: “Sono stanco di queste situazioni, cerco solo di andare avanti senza rancori e tensioni“. Un approfondimento, poi, dedicato all’amicizia tra Luca e Oriana.

Dopo un dibattito francamente poco interessante, al Grande Fratello Vip del 27 marzo è il momento dei primi verdetti. Le prime salve sono Nikita e Milena, che dunque non sono né eliminate né finaliste. Clip su Miconi e Luca Onestini: la sensazione è che, questa sera, non ci siano grossi contenuti da mostrare. L’attrice incontra il marito Mauro, che afferma: “Io non credevo che tu riuscissi ad arrivare sino a questo punto. Hai sempre avuto la consapevolezza di ciò che stai facendo. Sei educata e rispettosa: sono fiero di ciò che hai fatto. Sono pronto a risposarti“. Miconi, poi, incontra le due figlie Sofia e Agnese.

Eliminato Andrea Maestrelli

Al Grande Fratello Vip del 27 marzo è mostrata una clip in cui Micol Incorvaia e Nikita Pelizon parlano di Antonella Fiordelisi. La prima ha palesato il proprio fastidio nei confronti dell’ex schermitrice: per Pelizon, però, tale astio potrebbe essere riconducibile a una invidia dal punto di vista estetico. Parte con un confronto tra Incorvaia e Fiordelisi. Quest’ultima le suggerisce: “Vai un po’ oltre e inizia ad apprezzarti“. Micol sbotta: “Provo una grossa pena per te. Io non accetto queste robe qui“.

Si prosegue con l’esito del televoto. Sono salvi anche Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Il partecipante eliminato è Andrea Maestrelli. Sorpresa per Pelizon, che riceve una lettera dai genitori. Dopo la sorpresa nessuno dei concorrenti (tranne Milena Miconi) le va incontro per abbracciarla: Signorini, notando la cosa, critica duramente l’atteggiamento dei Vipponi. È proclamato, ora, il quarto finalista: si tratta di Edoardo Tavassi, che ha stravinto il televoto con il 54,7%.

Al Grande Fratello Vip del 27 marzo c’è una sorpresa. Luca Onestini incontra con il fratello Gianmarco: “Mi manchi tantissimo. Stiamo facendo tutto il possibile per farti andare in finale. Nei momenti più brutti ci sei sempre stato. Io per te ci sarò sempre, nel bene e nel male. Per me la cosa che conta è la tua felicità”.

Grande Fratello Vip 27 marzo, la scelta del quinto finalista

Nel Grande Fratello Vip del 27 marzo si svolgono le nomination palesi. I concorrenti, chiamati in Super Led, devono votare i tre ancora in gioco da mandare direttamente al televoto. Il meno votato è eliminato, mentre il più votato è il quinto finalista. Giaele, Micol, Alberto, Oriana ed Edoardo votano Nikita. Luca Onestini opta per Milena Miconi. Nikita Pelizon sceglie Alberto De Pisis. Milena Miconi, invece, manda a rischio eliminazione Luca Onestini.

Nikita Pelizon è la prima al televoto. Quest’ultima sceglie di mandare in nomination con lei Alberto De Pisis, che a sua volta trascina Luca Onestini. Quella fra i tre è una nomination flash. Con un filmato sono mostrate le reazioni degli inquilini all’uscita di Fiordelisi della scorsa settimana. Quasi tutti hanno mostrato la loro felicità per l’eliminazione. Antonella, fuori dalla porta rossa, ha un confronto imbarazzante con Micol.

Nel Grande Fratello Vip del 27 marzo è accolto in studio Andrea Maestrelli. Poi raggiungono il centro del palco Nikita Pelizon, Luca Onestini e Alberto De Pisis: conosceranno il loro esito in studio. L’eliminato è Luca Onestini. La quinta finalista, invece, è Nikita Pelizon, tra lo sgomento degli altri Vipponi (su tutti Micol e Oriana). Milena e Alberto sono in nomination: il più votato, nella prossima settimana, è il sesto finalista. Finisce qui la diretta.