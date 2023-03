È morto Gianni Minà: il celebre giornalista aveva 84 anni

Condividi su

Stasera in tv lunedì 27 marzo 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Italia 1, una nuova puntata del programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il Confine.

Stasera in tv lunedì 27 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, la fiction Resta con me. Anche stasera due episodi. Paola, per il bene di Diego, concede una seconda opportunità alla madre del bambino, nonostante i dubbi di Alessandro (Francesco Arca). Le indagini sulla morte di Ausiello conducono la squadra al covo della banda; la talpa però li ha avvertiti in tempo. Nel casolare abbandonato, la Scientifica trova tracce del sangue di Gennaro. Tarek, lo spacciatore arrestato per il suo omicidio, viene scagionato.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Si conclude la nona edizione dello show condotto da Stefano De Martino, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Ogni puntata viene registrata all’Auditorium Rai di Napoli in due giorni: solo per l’allestimento di ogni Stanza inclinata occorrono tra le quattro e le sei ore di lavoro.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Ultime inchieste della stagione per Riccardo Iacona. Stasera si torna a parlare della situazione del nostro Servizio sanitario nazionale: mancano medici e infermieri, e i tempi per ottenere prestazioni specialistiche sono sempre più lunghi. Chi non ha i soldi per farlo ormai non si cura più.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Mentre non si placano le polemiche sulla gestione del dramma di Cutro da parte del governo, la guerra continua: quali saranno le prossime mosse di Vladimir Putin? E a Mosca che aria tira? Sono solamente alcuni dei temi che si propongono all’attenzione di Nicola Porro e dei suoi ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. La settima edizione celebra stasera l’ultimo rito delle nomination e seleziona i suoi finalisti. Alfonso Signorini presenta la penultima puntata, che promette di essere ricca di tensione e di emozioni. In studio con lui ci saranno come sempre Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Su Italia 1, alle 21.20, Freedom – Oltre il Confine. Settimo appuntamento dei 13 previsti del programma di Roberto Giacobbo. Nel servizio d’apertura, dedicato all’Egitto, si racconta la storia del Nilo. Si passa poi a Roma per entrare nel Pantheon e salire fin sulla cupola. Nello spazio “un museo in 10 minuti” scopriamo l’Ambrosiano di Milano.

Su Tv8, alle 20.45, Calcio: Irlanda-Francia. Trasferta impegnativa per i transalpini, impegnati in una gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Gli uomini di Didier Deschamps affrontano infatti a Dublino la formazione di casa, allenata da Stephen Kenny.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.35, il reality Little Big Italy “Tel Aviv”. Vediamo la puntata girata a Tel Aviv, in Israele. Francesco Panella incontra 3 italiani che ci vivono e lo portano a mangiare nel loro ristorante preferito. Dopo ogni pasto ci saranno i voti da 1 a 5, in palio il titolo di migliore cucina di casa nostra.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli. Sandra Lee è alle prese con Leonard che ha una protuberanza che gli pende dal braccio. Poi si occupa di Jess che, dopo una caduta dalle scale, ha un bozzo visibile sul sedere.

I film di questa sera lunedì 27 marzo 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1972, di Ralph Nelson, La collera di Dio, con Frank Langella, Robert Mitchum. Nel Centroamerica degli Anni 20, un contrabbandiere e un ex sacerdote si mettono sulle tracce di un leader rivoluzionario per eliminarlo. L’impresa sarà molto ardua e rischiosa.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1988, di Barry Levinson, Rain man – L’uomo della pioggia, con Dustin Hoffman, Tom Cruise. Stati Uniti. Alla morte del padre, il giovane venditore d’auto Charlie Babbit scopre di avere un fratello autistico, unico erede del patrimonio di famiglia. Decide di incontrarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 1999, di Lana e Lilly Wachowski, Matrix, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne. Il programmatore informatico Neo incontra la bella Trinity che gli rivela un’incredibile verità: i computer tengono prigionieri gli umani in un mondo virtuale.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Jocelyn Moorhouse, The dressmaker – Il diavolo è tornato, con Kate Winslet. La stilista Tilly torna nel paese dove è nata, dal quale era stata cacciata perché accusata di omicidio. Ha intenzione di scoprire alcuni scottanti segreti e, magari, vendicarsi.

Stasera in tv lunedì 27 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Luca Guadagnino, Bones and all, con Taylor Russell, Timothée Chalamet. Maren deve imparare a sopravvivere ai margini della società: Lee è un vagabondo dall’animo combattivo: i due intraprendono un lungo viaggio per trovare il proprio posto nel mondo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2012, di Quentin Tarantino, Django unchained, con Jamie Foxx. Un cacciatore di taglie è sulle tracce di alcuni criminali. Per catturarli, assolda lo schiavo Django che li conosce. E lui ne approfitta per cercare sua moglie, venduta al perfido Candie.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas-Troyan, Il cacciatore e la regina di Ghiaccio, con Emily Blunt, Charlize Theron. Freya, tradita dalla sorella, si trasforma nella regina di Ghiaccio e fa di tutto per bandire l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric non intende rinunciare alla sua adorata Sara.