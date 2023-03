Dalla strada al palco 2, concorrenti e storie della prima puntata

Condividi su

Martedì 28 marzo, nella puntata di Stasera c’è Cattelan, sono stati resi noti i nomi dei commentatori italiani dell’Eurovision Song Contest 2023. Le voci che raccontano l’evento sono quelle di Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Gabriele Corsi è oramai un habitué dell’Eurovision Song Contest. Il suo debutto tra i commentatori dell’edizione, infatti, è datato 2021, quando il nostro paese ha ottenuto la vittoria grazie a Zitti e buoni dei Maneskin. Per lui, la prossima è la terza edizione di fila all’ESC.

Al suo fianco c’è l’esordiente Mara Maionchi. La critica musicale ha alle spalle una lunga carriera televisiva, iniziata proprio in Rai nel 2008. In tale anno, infatti, ha ricoperto il ruolo di giudice a X Factor, dove poi ha partecipato per svariati anni. Di recente Maionchi ha esordito, sempre nella TV di Stato, come conduttrice, grazie a Nudi per la vita. In queste settimane, invece, è impegnata nelle registrazioni di Italia’s Got Talent, dove siede per l’ennesimo anno tra i giudici.

Perché Cristiano Malgioglio è assente

Il grande assente tra i commentatori dell’Eurovision Song Contest 2023 è Cristiano Malgioglio, che negli ultimi due anni ha fatto tanto bene al fianco di Corsi e Di Domenico. L’esclusione del paroliere è dovuta al suo impegno ad Amici di Maria De Filippi, dove presenzia come giudice nel Serale.

L’annuncio dell’assenza di Malgioglio tra i commentatori dell’Eurovision Song Contest 2023 è arrivato giorni fa tramite Gabriele Corsi: “Ovviamente Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa mi addolora molto, non solo a livello professionale ma anche per quello umano. È una delle persone più carine che abbia mai conosciuto e vi assicuro che il nostro sodalizio non finirà qua. Ci sentiamo in continuazione”.

I commentatori dell’Eurovision Song Contest 2023 sono impegnati dal 9 maggio, quando si disputa la prima semifinale della competizione. Si replica due giorni più tardi, con la seconda e ultima semifinale. Queste sono visibili in diretta nella prima serata di Rai 2.

Il gran finale, invece, è in programmazione su Rai 1 sabato 13 maggio. L’Italia, essendo tra le Big Five (insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna), è automaticamente qualificata alla serata conclusiva. A rappresentare i nostri colori in quel di Liverpool c’è Marco Mengoni, che esegue Due vite, hit con la quale ha trionfato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.