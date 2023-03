Stasera in tv mercoledì 29 marzo 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 29 marzo 2023. Su Raidue, il film commedia Piacere, sono un po’ incinta, con Jennifer Lopez. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima Serata condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv mercoledì 29 marzo 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.30, il film biografico-documentario del 2022, I cacciatori del cielo, con Giuseppe Fiorello, Andrea Bosca. 1915. Il pilota Francesco Baracca (Giuseppe Fiorello), il comandante Pier Ruggero Piccio e il meccanico Bartolomeo Piovesan lavorano insieme a Santa Caterina (Udine), sede del primo reparto aerei da caccia. Grazie ai loro sforzi, il 7 aprile 1916 l’Aeronautica italiana ottiene la sua prima vittoria.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Ogni mercoledì sera prosegue il longevo programma investigativo di Federica Sciarelli. E’ possibile contattare la redazione sulla pagina Facebook, su Instagram, Twitter e WhatsApp (3453131987). Inoltre, è sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica: 8262@rai.it. Il numero di telefono, invece, è 06.8262.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè dedica la puntata a Umberto Boccioni, principale artista futurista. Viene ricostruito il suo percorso artistico e illustrato il progetto di Matt Smith e Anders Radén per ricostruire alcuni gessi dell’artista che sono andati perduti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Una nuova serata in compagnia di Veronica Gentili e del suo ricco parterre di opinionisti, per passare in rassegna e commentare gli avvenimenti che hanno monopolizzato l’interesse dell’opinione pubblica negli ultimi giorni. A partire inevitabilmente dall’attualità politica al dramma ucraino.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà La Tv dei 100 e uno. Dallo Studio 20 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, ultimo appuntamento con lo show ideato da Piero Chiambretti. Protagonisti 100 bambini tra i 6 e i 10 anni, pronti ad interagire con gli ospiti e a mettere in mostra i loro talenti. Sono cantanti, ballerini, ma anche dj e creator.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. In equilibrio tra attualità e approfondimento, Andrea Purgatori non delude mai i telespettatori che amano la storia. Anche stasera si analizzano temi di ieri e di oggi con immagini esclusive, filmati d’epoca e interviste.

Su Tv8, alle 21.30, il game show 100% Italia Special. Terzo dei quattro appuntamenti in prima serata del game show condotto da Nicola Savino. Il gioco si svolge in quattro manche, in cui squadre di vip cercano di indovinare le preferenze dei 100 opinionisti in studio di età tra i 18 e gli 80.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Prima di affrontare la convivenza, le donne e gli uomini si incontrano separatamente per condividere il percorso fin qui fatto. Per alcuni il confronto con gli altri sarà determinante. Ad aiutarli, il sociologo Mario Abis.

I film di questa sera mercoledì 29 marzo 2023

Su Raidue, alle 21.20, il film commedia del 2010, di Alan Poul, Piacere, sono un po’ incinta, con Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin. Stanca di cercare il principe azzurro e determinata a diventare madre senza un compagno, Zoe (Jennifer Lopez) ricorre all’inseminazione artificiale. Nello stesso giorno conosce Stan (Alex O’Loughlin), che inizia a frequentare. Mentre l’amore sboccia, Zoe nasconde i segni della gravidanza.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Safy Nebbou, Il mio profilo migliore, con Juliette Binoche. Per mettere alla prova Ludo, il suo amante, Claire si crea un finto profilo social fingendosi una ragazza con la metà dei propri anni. Ma abbocca Alex, un amico di Ludo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2015, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible-Rogue Nation, con Tom Cruise, Rebecca Ferguson. La Cia ha deciso di chiudere la divisione di Ethan Hunt (Tom Cruise). Seppur ricercati, l’agente e il team provano a sgominare il “Sindacato”, l’organizzazione terroristica responsabile delle loro sventure. Li aiuta l’agente dell’MI6 Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), da tempo infiltrata nella rete criminale.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1972, di J. Sturges, Joe Kidd, con Clint Eastwood. Luis Chama guida la rivolta dei peones espropriati dalle loro terre. Alcuni proprietari terrieri, decisi a porre fine alle sue rappresaglie, convincono il ranchero Joe Kidd a schierarsi con loro.

Stasera in tv mercoledì 29 marzo 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2015, di Woody Allen, Irrational man, con Joaquin Phoenix, Emma Stone. Abe, professore di filosofia, è emotivamente provato e incapace di dare un significato alla vita. Poco dopo il suo arrivo al college, si ritroverà coinvolto nella vita di due donne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la scomparsa del fratello, lo scienziato Trevor entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Irlanda. Lì vivrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di Michael Bay, Ambulance, con Jake Gyllenhaal. Will, alla ricerca di molto denaro per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto al fratello Danny, noto criminale, che gli propone la più grande rapina in banca: disperato, Will accetta l’offerta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di William Monahan, London Boulevard, con Colin Farrell. Mitchel è appena uscito di prigione e vuole restare pulito. Ma alcuni amici, coinvolti con la malavita londinese, lo minacciano costringendolo ad unirsi a loro.