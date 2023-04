Pizza Doc, da sabato 8 aprile Tinto e Monica Caradonna viaggiano alla scoperta della pizza

Condividi su

Sabato 8 aprile, dalle ore 11:15 su Rai 2, è prevista la messa in onda della prima puntata di Pizza Doc. Lo show, tra le novità dei palinsesti della seconda rete della TV di Stato, è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play. Il format, come già intuibile dal nome, intende diffondere i segreti del simbolo italiano per eccellenza, ovvero la pizza.

Pizza Doc, chi sono i conduttori

La prima stagione di Pizza Doc è composta da un totale di dodici episodi. Questi hanno una durata di circa 45 minuti ciascuno e sono in programmazione per altrettanti sabato mattina. Per tale motivo, salvo modifiche dei palinsesti, la puntata finale è trasmessa su Rai 2 il prossimo 24 giugno.

Pizza Doc può contare su una conduzione di coppia. Il primo al timone è Nicola Prudente, conosciuto ai più con lo pseudonimo di Tinto. Quest’ultimo, in carriera, ha presenziato a tanti show culinari, tra cui La prova del cuoco e Mica pizzi e fichi. Lo scorso anno, inoltre, ha debuttato nel mezzogiorno estivo di Rai 1 con Camper. Al fianco di Tinto c’è Monica Caradonna, di recente già al timone dello show Linea Verde Discovery.

La grande protagonista è la pizza

In Pizza Doc, come già detto, è grande protagonista la pizza, cioè la parola italiana più conosciuta al mondo. La TV di Stato gioca sul doppio significato del termine Doc, inteso come certificazione di qualità e, al tempo stesso, anche come una predisposizione al genere del documentario.

Attraverso il format, d’altronde, Tinto e Caradonna accompagnano gli spettatori in un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo della pizza. Per farlo è discussa, in primis, la maestria necessaria per realizzare gli impasti, con un focus proposto soprattutto sulla scelta delle farine e sulle modalità di lievitazione. Una particolare attenzione, inoltre, è dedicata ai segreti per una buona cottura.

Ma Pizza Doc è anche un itinerario alla scoperta delle varie tradizioni nazionali. In giro per l’Italia, infatti, la pizza è declinata in chiave locale, attraverso l’ideazione di gusti e abbinamenti di ingredienti.

Pizza Doc, in ogni episodio sono coinvolti due pizzaioli

In ogni puntata di Pizza Doc, poi, Tinto lancia dei brevi documentari che hanno lo scopo di divulgare al pubblico aneddoti e curiosità legati all’alimento. Infine, gli appuntamenti sono arricchiti da due pizzaioli sempre diversi. A loro l’arduo compito di ideare antipasti e pizze che hanno come protagonisti i prodotti raccontati attraverso i servizi esterni.