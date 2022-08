Camper di Rai 1 torna in Puglia: da Maruggio, Pesculuse fino all’area marina di Porto Cesareo

Condividi su

Il viaggio di Rai 1 di Camper farà tappa durante il corso di questa settimana in Puglia. I due conduttori, Roberta Morise e Tinto, avranno così modo di ammirare la bellezza dei paesaggi, conoscere i piccoli borghi e i piatti tipici della regione.

Camper Rai 1 – la tappa in Puglia

Prosegue il viaggio su Rai 1 di Camper con Roberta Morise e Tinto, che, nel corso di questa settimana, farà tappa in Puglia. In queste nuove puntate, in onda come sempre, dal lunedì al venerdì alle ore 11.30, i due conduttori si collegheranno con i vari inviati sul posto, per attraversare la costa ionica salentina. La prima tappa sarà a Maruggio in provincia di Trapani, fino a Pescoluse, una località balneare in provincia di Lecce. Un tragitto che li porterà verso l’area marina protetta di Porto Cesareo.

Ma il viaggio di Camper in Puglia si fermerà anche nei piccoli borghi, con Gloria Aura Bortolini, come Minervino, Ginosa, Presicce, Locorotondo e Polignano a Mare, paese natale del grande Domenico Modugno. Non mancherà il racconto dei piatti tipici della regione con Monica Caradonna, tra cui la puccia, molto diffusa nel Salento e nel tarantino e i sottoli di Ugento. E poi ancora la scapece di Gallipoli, i formaggi e taralli a Nardò, il capocollo a Martina Franca e poi ad Altamura i dolci tradizionali pugliesi, le “tette delle monache”.

Prosegue il viaggio di Camper su Rai 1

Oltre alla Puglia, il viaggio di Camper su Rai 1 farà tappa in altre località italiane. Con Maria Elena Fabi i telespettatori avranno modo di visitare le spiagge della Toscana come Forte dei Marmi e Cecina. Marco Di Buono andrà invece alla sagra della Spaghettongola, dove si assisterà alla preparazione degli spaghetti con le vongole. Francesco Gasparri percorrerà i sentieri della Basilicata mentre in studio non mancherà la sfida tra chef provenienti da due diverse regioni. Insieme a Daria Luppino si visiterà inoltre il santuario di Sant’Anna di Vinadio in provincia di Cuneo.

La prima tappa: la Campania

La prima puntata di Camper è andata in onda su Rai 1 il 6 giugno. I due conduttori insieme all’inviata Elisa Silvestrin hanno attraversato la regione Campania in compagnia del signor Pasquale. Durante il corso della puntata hanno raccontato le origini di diverse prelibatezze del nostro territorio come la fagiolina di Arsoli e la mozzarella di bufala a Capaccio Paestum. Nella sfida, arbitrata da Federica Di Denaro, sono scesi in campo due chef provenienti dall’Abruzzo e dall’Emilia Romagna, per preparare la pizza di granturco all’aglio abruzzese e il tonno di cappone.