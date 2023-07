Temptation Island 10 luglio, la diretta: il falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe

Condividi su

Temptation Island 2023 continua il 10 luglio con la terza puntata. Quest’ultima, come di consueto, è visibile in dalle 21:30 su Canale 5. Alla conduzione è confermato Filippo Bisciglia. Nel corso dell’appuntamento, è mostrato l’andamento dei fidanzati e delle fidanzate, che sono ancora chiusi nei loro rispettivi villaggi. Tra i momenti più attesi della serata c’è il falò di confronto tra Davide ed Alessia.

Temptation Island 10 luglio, inizia la puntata

Inizia Temptation Island del 10 luglio. Davide ha richiesto il falò ad Alessia, che non sa se accettare o meno. Alla fine decide di confrontarsi. Lui sbotta subito, definendo la compagna una “gatta morta“. Entrambi dicono di amarsi, ma ammettono di avere numerosi problemi. Lei sottolinea il distacco di lui, che a sua volta manifesta il fastidio per l’avvicinamento della partner al tentatore Davide. Dopo un confronto dai toni accesi, i due escono insieme.

Si parla di Gabriela e Giuseppe. La prima osserva un filmato in cui lui ammette di provare interesse per la single Roberta: “Se non ci fossero le telecamere mi lascerei andare“. Giuseppe, nel falò, osserva dei video in cui Gabriela è molto vicina al tentatore Fouad. Dalla clip, è lei che fa di tutto per tentare il single. Gabriela e Fouad si recano in casa, dove non ci sono le telecamere. Dai rumori, tra loro c’è quantomeno un bacio. Giuseppe, come è ovvio, chiede il falò di confronto immediato.

Gabriela, a Temptation Island del 10 luglio, parla con le altre fidanzate e fa capire di aver agito per ripicca: “Sono contenta che sta soffrendo. Deve subire le stesse cose che ho subito io“.

Il falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela

Gabriela, a Temptation Island del 10 luglio, ha accettato il falò di confronto immediato. Filippo Bisciglia ha fatica a mediare il confronto, al punto che è costretto a separarli. In seguito, però, è mostrato un filmato in cui anche Giuseppe si è fortemente avvicinato alla tentatrice Roberta. Il fidanzato, alla fine, decide di uscire dallo show da solo: “Io la amo, ma non riesco a superare quello che è accaduto“. Anche Gabriela è concorde su tale decisione.

Nella puntata di Temptation Island del 10 luglio è proposto un focus su Perla e Mirko. Anche in questo caso, lui è sempre più interessato alla single Greta. Fatto che manda su tutte le furie la fidanzata: “Mi fa schifo, da oggi non mi trattengo più“. Si passa abbastanza velocemente a Francesca e Manuel. Quest’ultimo avrebbe manifestato alla tentatrice Greta la volontà di conoscerla meglio. La fidanzata è definitiva: “È un verme“.

Temptation Island 10 luglio, i falò dei fidanzati

A Temptation Island del 10 luglio, sono i fidanzati, ora, a vedere le gesta delle compagne. Mirko nota l’affinità tra Igor e Perla.