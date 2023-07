Stasera in tv martedì 11 luglio 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

La Rai, in vista della stagione 2023-2024, ha reso noti i palinsesti di Rai Kids. Con l’occasione, il Direttore Luca Milano ha proposto un focus sulle produzioni originali italiane.

Palinsesti Rai Kids, le novità

I palinsesti di Rai Kids confermano il grande impegno della TV di Stato verso i contenuti rivolti ai più piccoli. Nella scorsa stagione televisiva, infatti, Rai Yoyo si è confermato il canale più visto per bambini, anche grazie al successo di produzioni come I Puffi, Topolino strepitose avventure e Pinocchio & Friends. Titoli, questi, tutti riconfermati per il prossimo anno.

A essi, però, si aggiungono delle importanti novità, rigorosamente Made in Italy. Molto attesa, a tal proposito, è La favolosa storia di Barbiana, produzione di Larcadarte che racconta attraverso i cartoni animati il lavoro di don Lorenzo Milani. Con Pipo, Pepa e Pop, invece, sono diffuse le nozioni base di economia, mentre attraverso i Dinocuccioli sono rivisitati gli amati personaggi dei Minicuccioli.

L’offerta per i più grandi

Tra le novità dei palinsesti di Rai Kids c’è Grisou, nuova versione della popolare serie degli anni ‘70 con protagonista un drago – pompiere. Mediante Sapiens?, l’animatore Bruno Bozzetto riflette in tre atti sul futuro del pianeta. Infine, sono attese le ultime stagioni di produzioni internazionali del calibro di Masha & Orso, Topolino, Peppa Pig, Bing e Bluey.

I palinsesti di Rai Kids, però, intrattengono anche il pubblico un po’ più grande. Per loro c’è in primis Spooky Wolf, prodotto da Movimenti e che si incentra sulla comicità demenziale. Oltre all’animazione ci sono poi i programmi dal vivo. Qui c’è la co – produzione internazionale Home Sweet Rome, realizzato da Rai, Das Erste, BBC e HBO. La protagonista è la 14enne Lucy, giovane americana che si trasferisce con il padre a Roma. La storia di Diego approfondisce il mondo delle baby gang. L’influencer Emma Galeotti, capace di ottenere milioni di visualizzazioni, conduce la rubrica sulla sostenibilità ambientale Green Meteo e quella contro le fake news intitolate #danoncrederci.

Palinsesti Rai Kids, le parole del Direttore Luca Milano

I palinsesti Rai Kids sono commentati dal Direttore Luca Milano: “A fronte di tale offerta, la prima parola che viene in mente è pluralità, che vale per le storie, i linguaggi e le tecniche. La seconda è fiducia, sia in sé stessi che negli altri, oltre che nel domani. Fattore, questo, fondamentale per contrastare le spinte all’isolamento o all’aggressività, che si fanno strada tra i giovanissimi dopo il Covid”. Milano ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando su 50 produzioni italiane di animazione realizzate in Italia, tra nuove proposte e sequel di serie di successo. Un livello mai toccato prima. Il ruolo crescente degli incentivi ha reso l’animazione italiana una delle realtà più promettenti a livello europeo”.