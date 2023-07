Chiamata di emergenza, dal 10 luglio su Rai 2 il nuovo programma di Filippo Gaudenzi

Condividi su

Lunedì 10 luglio, a partire dalle ore 15:45 su Canale 5, debutta la nuova soap opera del Biscione intitolata My Home My Destiny. Le puntate sono in programmazione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Come di consueto, gli episodi sono visibili anche in diretta streaming e on demand dal sito di Mediaset Play.

My Home My Destiny, regista e dove è girata

My Home My Destiny appartiene al genere drammatico ed è prodotta in Turchia da OGM Pictures. Il titolo originale è Dogdugun Ev Kaderindir ed è tratto da una storia vera. La trama, inoltre, è l’adattamento televisivo del bestseller Camdazi Kir, scritto dalla psicologa Gulseren Badayicioglu che, per comporlo, ha raccolto in un libro vari racconti di una sua paziente.

Il regista è Cagri Bayrak. Gli sceneggiatori, invece, sono Selcan Ozgur, Eylem Canpolat, Doruk Erengul, Seray Sahiner e Firuze Engin. Le riprese si sono svolte a Istanbul. La soap è composta da due stagioni, per un totale di 139 episodi dalla durata di circa 45 minuti ciascuno.

My Home My Destiny, la trama

La protagonista di My Home My Destiny è Zeynep, è interpretata da Demet Ozdemir (Day Dreamer). La vita del personaggio principale cambia per sempre da bambina. La famiglia per cui la madre lavora come cameriera si offre di adottarla. I genitori, seppur titubanti, alla fine accettano, convinti di fare il bene della loro figlia.

Zeynep, da adulta, è una donna realizzata. Infatti, è in procinto di terminare l’università ed è felicemente fidanzata con un giovane facoltoso. I due progettano di lasciare la Turchia per trasferirsi a Londra.

Spoiler finale

L’esistenza perfetta di Zeynep, durante My Home My Destiny, è messa in discussione da un importante ritorno dal passato. La mamma naturale, infatti, ha deciso di rimettersi in contatto con lei, per convincerla a scoprire il luogo in cui è nata. Seppur con diffidenza, la protagonista dà fiducia alla genitrice. Per tale motivo inizia a frequentare il suo quartiere di origine. È proprio qui che incontra Mehdi, di cui si innamora follemente, al punto da mettere in discussione tutti i progetti di vita fatti fino ad ora.

My Home My Destiny, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nella nuova soap opera di Canale 5 in onda a partire da lunedì 10 luglio.

Demet Ozdemir : Zeynep;

Ibrahim Celikkol : Mehdi;

Zuhal Gencer : Sakine;

Sinan Demirer : Bayram;

Senan Kara : Nermin;

Nail Kirmizigul : Ekrem;

Engin Hepileri : Faruk;

Mujgan : Zeynper Kumral.