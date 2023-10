Grande Fratello, top e flop del 16 ottobre: Heidi si ritira dopo che il padre ha attaccato Massimiliano

Condividi su

Lunedì 16 ottobre è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Alla conduzione, come sempre, c’è Alfonso Signorini, supportato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli, curatrice degli spazi social. Qui di seguito vi sveliamo i nostri top e flop della puntata.

Grande Fratello 16 ottobre, la visita del padre di Heidi

Fra i flop del Grande Fratello del 16 ottobre c’è quanto è avvenuto ad Heidi. Per la concorrente è stata una puntata senz’altro complicata. La giovane ha ricevuto la visita a sorpresa del padre Gianti. Il genitore, però, ha utilizzato proprio le parole che una figlia non vorrebbe mai sentirsi dire, soprattutto in diretta televisiva e se è rinchiusa da settimane, senza avere contatti con l’esterno.

Gianti, al Grande Fratello del 16 ottobre, ha criticato la figlia per essersi avvicinata “a un uomo vecchio”, come Massimiliano Varrese. Poi ha aggiunto: “Siamo devastati, la mamma non ti guarda più da quel momento. Le ho promesso che stasera ti porto a casa”. In seguito, dopo aver rifiutato di incontrare Massimiliano, ha rivolto pesanti accuse all’attore, affermando di aver messo sotto pressione la figlia.

Il ritiro di Heidi e l’inadeguatezza di Alfonso Signorini

Inevitabilmente, nel resto del Grande Fratello del 16 ottobre Heidi è rimasta molto scossa, palesando la volontà di lasciare il programma. Decisione, questa, ufficializzata nella notte dalle pagine social della trasmissione. Insomma, è l’epilogo peggiore per una dinamica che, di fatto, non è mai esistita fino in fondo. Da subito, Heidi ha affermato di non provare nulla nei confronti di Varrese. Parole che ha ripetuto varie volte ma che sono evidentemente servite a poco. In ogni diretta, infatti, la storia (mai esistita) fra i due ha occupato interi blocchi di puntata, complice anche la mancanza di altri argomenti.

All’incursione del padre di Heidi durante il Grande Fratello del 16 ottobre è collegato l’altro flop dell’appuntamento, ovvero la conduzione di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, ancora una volta, si è dimostrato inadeguato nel gestire gli imprevisti, che invece dovrebbero essere i principali spunti per un format come il GF. Tale incapacità non può far altro che rendere il presentatore inadeguato per uno show che, ogni settimana, va in onda in diretta per ben due prime serate.

Grande Fratello 16 ottobre, i tre nuovi ingressi

L’unico top (almeno nelle speranze) del Grande Fratello del 16 ottobre è l’ingresso dei tre nuovi concorrenti. L’arrivo di Mirko Brunetti, Giampiero Mughini e Jill Cooper, infatti, potrebbero finalmente portare un po’ di dinamiche all’interno di un gruppo di giocatori che, un po’ per carattere e un po’ per timore delle nuove linee guida, sembrano non riuscire a lasciarsi andare.