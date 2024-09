Zecchino d’oro, dal 1° dicembre al via l’edizione 2023: conduttori, ospiti, finalisti

Rai 1, da venerdì 1° dicembre, propone l’edizione 2023 dello Zecchino d’oro. Il noto festival canoro dedicato ai più piccoli giunge all’importante traguardo della 66esima edizione, che fa della manifestazione una delle più longeve in Italia.

Zecchino d’oro 2023, i conduttori

L’edizione 2023 dello Zecchino d’oro, come di consueto, si articola in più giornate. La rassegna, infatti, è in onda da venerdì 1° e sabato 2 dicembre, con la rete ammiraglia della TV di Stato che si collega con lo show dalle 17:00 alle 18:40. Tali appuntamenti sono condotti da una coppia inedita, composta da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti.

La prima è un idolo tra i più piccoli, conosciuta per le baby dance offerte su Rai Play e Rai Gulp. Il secondo, invece, ha un grande seguito sui social ed è divenuto volto noto al pubblico Rai grazie alla partecipazione alla scorsa edizione di Tale e quale show, dove ha mostrato ottime capacità canore ed imitative.

Lo Zecchino d’oro 2023 giunge al termine il 3 dicembre, quando dalle 17:20 su Rai 1 è in programma la finalissima. Per l’occasione, il conduttore è Carlo Conti, che anche quest’anno ha lavorato come Direttore artistico del festival.

Il sottotitolo è La musica può

Il sottotitolo che accompagna l’edizione 2023 dello Zecchino d’oro è La musica può. Con tale frase si vuole sottolineare la volontà di educare e divertire il pubblico, che negli anni hanno condiviso l’allegria e la spensieratezza offerta dai piccoli artisti che si sono avvicendati sul palco. Inoltre, attraverso la musica si vogliono diffondere dei preziosi valori come la solidarietà, l’accoglienza e l’amore per il prossimo e per la terra nella quale viviamo.

Nell’edizione 2023 dello Zecchino d’oro ci sono 14 piccoli artisti in gara. Essi hanno un’età compresa tra i 5 e i 10 anni e provengono da otto regioni d’Italia, tra cui per la prima volta c’è la Valle D’Aosta. Inoltre, sono rappresentati anche tre paesi esteri, ovvero Albania, Grecia e Bulgaria. Inoltre, sono tanti gli artisti che hanno voluto dare il proprio contributo ai brani in gara, scrivendo i testi o le musiche. Tra gli altri sono coinvolti Max Gazzè, Paolo Vallesi, Matteo Bocelli e Loredana Bertè.

Zecchino d’oro 2023, i bimbi in gara

Di seguito l’elenco dei piccoli cantanti e dei titoli dei brani con i quali gareggiano allo Zecchino d’oro 2023.