The Rookie episodi Fuoco incrociato e Collare l’8 dicembre su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

La quinta stagione di The Rookie procede venerdì 8 dicembre su Rai 2 con gli episodi Fuoco incrociato e Collare. Gli appuntamenti prendono il via a partire dalle ore 21:20 circa.

The Rookie Fuoco incrociato, regista e dove è girata

Fuoco incrociato e Collare di The Rookie sono una produzione originale di ABC Signature ed Entertainment One. I registi della puntata sono Tori Garrett e Rob Seidenglanz. Le sceneggiature sono a cura di Elizabeth Davis Beall e Alexis Hawley.

La quinta stagione di The Rookie, negli USA trasmessa sull’emittente ABC a partire dal mese di settembre 2022, è composta da un totale di 22 episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. La seconda rete Rai ne manda in onda due alla settimana, nella giornata del venerdì. Le riprese si sono svolte in diverse località degli Stati Uniti, tra cui New York, Los Angeles, Oxnard e Burbank.

The Rookie Fuoco incrociato, la trama

Nel corso di Fuoco incrociato di The Rookie, Aaron e Tim rispondono a una chiamata per schiamazzi. In tale occasione conoscono una mamma che decide di sfogarsi con gli agenti, ai quali racconta di essere molto preoccupata per le sorti del figlio Tabin.

La donna, in particolare, teme che il giovane possa prendere una brutta strada come già accaduto alla sorella Vina, che è entrata all’interno di una violenta gang di ragazze che controllano la zona.

Nolan e Celin, in The Rookie, lavorano per risolvere un caso di omicidio. Durante l’indagine, però, effettuano una strana ed inquietante scoperta.

Collare, la trama

La puntata di The Rookie dell’8 dicembre procede, dalle 22:00, con l’episodio Collare, in onda subito dopo la fine di Fuoco incrociato. In tale appuntamento, i protagonisti fermano una macchina e scoprono che la donna alla guida indossa un collare esplosivo. La polizia, allora, la scorta verso un luogo sicuro per permettere agli artificieri di intervenire. In seguito, altre persone sono rivenute nelle medesime condizioni. Le indagini sulla vicenda li porta sulle tracce di una donna rapita all’estero e su un riscatto mai pagato.

The Rookie Fuoco incrociato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di The Rookie, in onda su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play nella giornata di venerdì 8 dicembre.