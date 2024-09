Boomerissima 2023, l’ultima puntata: in gara Emis Killa e Ciro Immobile, tra gli ospiti Carlo Conti

Rai 2, martedì 5 dicembre, propone l’ultima puntata di Boomerissima 2023. La trasmissione, come sempre, è condotta da Alessia Marcuzzi.

Boomerissima 2023 ultima puntata, termina la sfida generazionale tra Boomer e Millennial

Con la puntata del 5 dicembre, la stagione 2023 di Boomerissima giunge al termine. la Marcuzzi, anche quest’anno, ha guidato una serie di sfide generazionali tra i Boomer e i Millennial. All’interno della prima categoria rientrano tutti coloro che hanno un’età superiore ai 40 anni. Gli altri, invece, appartengono alla seconda compagine.

Nel corso dell’appuntamento, Boomer e Millennial affrontano varie manche, che si basano sulla conoscenza della musica e della cultura popolare degli anni ‘80, ‘90 e 2000. La stessa Alessia Marcuzzi si mette in gioco, interpretando una ballerina ed eseguendo le coreografie curate per l’occasione da Luca Tommasini.

In attesa dell’ultima puntata, una considerazione: la seconda edizione di Boomerissima ha ottenuto degli ascolti decisamente meno brillanti rispetto alla prima. Ad oggi, le quattro puntate andate in onda hanno convinto una media di circa 814 mila telespettatori, per una share del 5,1%.

Chi c’è in gara

Nell’ultima puntata di Boomerissima 2023, ciascuno dei due team è composto da cinque concorrenti vip. Tra i Millennial è accolto in primis il calciatore Ciro Immobile, attaccante della Nazionale italiana e capitano della Lazio. Con lo sportivo è presente anche la moglie Jessica Malena.

Spazio a Emis Killa, rapper che nel corso della serata esegue un medley di alcuni dei suoi principali successi. La compagine è arricchita da Gabriele Vagnato, noto creatore di contenuti digitali e presente nel cast di inviati di Viva Rai 2! Infine, tra i giovani c’è Romina Carrisi.

Per ciò che concerne i Boomer, nell’ultima puntata di Boomerissima 2023 c’è la conduttrice Francesca Fialdini, che tutte le domeniche conduce Da noi… a ruota libera. Intervengono la giornalista Francesca Barra e l’attore, comico e presentatore Riccardo Rossi. Infine, si mettono in gioco Roberta Capua e la showgirl Valeria Marini.

Boomerissima 2023 ultima puntata, gli ospiti

Nell’ultima puntata di Boomerissima 2023, come di consueto, ci sono degli ospiti. In primis c’è il conduttore Carlo Conti, tra i protagonisti dell’intrattenimento della TV di Stato, dove guida (fra gli altri) Tale e quale show e I migliori anni. In seguito c’è la cantautrice Ivana Spagna, che in carriera ha prestato la voce a successi come Easy Lady, Il cerchio della vita, Dance dance dance e Gente come noi. Infine, per il gran finale della seconda edizionne del programma c’è Romina Power, cantante e attrice statunitense.