X Factor 2023, la vincitrice è Sarafine: chi è, come è andata la finale, gli ascolti

La vincitrice di X Factor 2023 è Sarafine. La cantante, vero nome Sara Sorrenti, nello show ha avuto come giudice Fedez.

X Factor 2023 Sarafine, chi è la vincitrice

Sarafine si è classificata vincitrice di X Factor 2023 nel corso della finale di giovedì 7 dicembre, andata in onda in diretta su Sky Uno e TV8. L’artista ha 34 anni ed è nata a Vibo Valentia, in Calabria. Dopo un periodo da impiegata, ha deciso di lasciare la propria occupazione, trasferirsi a Bruxelles e inseguire il proprio sogno, ovvero la musica.

Il suo è uno stile originale e che, proprio per questo, ha colpito subito i giudici. L’elemento che la contraddistingue è l’influenza della musica elettronica. Come già detto, il giudice che ha accompagnato Sarafine è Fedez. Per quest’ultimo si tratta della seconda vittoria nel talent. Nel 2014, infatti, ha guidato alla vittoria Lorenzo Fragola.

X Factor 2023 Sarafine, il resto del podio

Nella finale di X Factor 2023, i quattro finalisti si sono esibiti in tre manche. Nella prima hanno realizzato un medley dei loro cavalli di battaglia. La serata è proseguita con i duetti, nei quali sono saliti sul palco Miss Keta, Francesco Gabbani, Omar Pedrini e gli Ofenbach. Infine, i finalisti ancora in gioco hanno cercato il trionfo esibendosi con gli inediti.

Sarafine ha vinto X Factor 2023 posizionandosi davanti agli Stunt Pilots, che si sono dovuti accontentare del secondo posto. Segue, sul gradino più basso del podio, Il solito Dandy. Al quarto posto, infine, c’è Maria Tomba.

Un’edizione che sarà ricordata per le polemiche su Morgan

Con la vittoria di Sarafine è giunta al termine un’edizione decisamente complessa di X Factor. Da sempre, il format ha tentato di distinguersi da tutti gli altri per incentrare la propria narrazione sulla musica, sui concorrenti e sul talento.

Da questo punto di vista, la stagione appena conclusa è stata un flop. In primis per un cast di concorrenti abbastanza banale ed anonimo, che rischia di finire presto nel dimenticatoio. Anche per tale motivo, X Factor 2023 sarà ricordato esclusivamente per le liti tra i giudici.

In particolare, se negli ultimi mesi si è parlato del format lo si deve quasi esclusivamente alle polemiche che hanno investito Morgan, culminate con il licenziamento a poche settimane dalla finale.

Questa stagione, dunque, ha confermato le sensazioni che, per la verità, già da tempo interessano X Factor. Il format appare oramai usurato e gioverebbe senza dubbio di un periodo di stop. A confermarlo c’è il trend di ascolti, inesorabilmente in discesa negli ultimi anni.