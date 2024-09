Stasera in tv venerdì 8 dicembre 2023, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 8 dicembre 2023. Su Rai3, il film drammatico con Sergio Castellitto, Il materiale emotivo. Su Rete 4, l’attualità con Quarto Grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero

Su Rai1, alle 21.0, il talent The Voice Kids. Negli studi milanesi di Via Mecenate ultime audizioni al buio della seconda edizione condotta da Antonella Clerici. Quest’anno ogni coach ha due nuove opzioni: il Super Pass che dà a un talento l’accesso diretto alla finale, e il Super Blocco che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di danza: Le Corsaire. Lo spettacolo è andato in scena nel 2018 al Teatro alla Scala con la coreografia di Anne-Marie Holmes, sulla traccia di Marius Petipa e Konstantin Sergeyev. Nel cast, tra gli altri: Nicoletta Manni (Medora) e Timofej Andrijashenko (Conrad).

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. La morte di Giulia Cecchettin e l’arresto di Filippo Turetta sono sempre in primo piano nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Spazio anche all’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini lo scorso 3 ottobre: dopo tre mesi di indagini non c’è ancora un colpevole.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin – Giovanni 8.7. Anche stasera Paolo Bonolis e Luca Laurenti presentano lo scontro tra due categorie con diverse caratteristiche fisiche, sociali o ideologiche. Tra le prove che i concorrenti devono sostenere, quella del Cilindrone, la cabina trasparente in cui, ad ogni risposta errata, sale il livello dell’acqua.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Oltre ad affrontare i principali temi di politica con un po’ di satira, Diego Bianchi in arte Zoro ha attinto a piene mani dalla sua esperienza social per parlarne nel talk. Tra gli ospiti fissi il disegnatore Makkox, nome d’arte di Marco Dambrosio.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è ad Ascoli Piceno alla ricerca del miglior ristorante moderno della città. Si sfidano I Figli Di, Zeneat, Chisc Restaurant & Cocktail Bar e Cusiné Royal 2.0. Il premio della categoria special va al miglior Fritto misto all’ascolana.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Terminati gli appuntamenti live, oggi prima serata in compagnia degli sketch più amati dell’ultima stagione dello show di Maurizio Crozza. Il comico genovese tornerà con le nuove puntate del 23 febbraio.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Bake Off Italia. Benedetta Parodi dà il via alle semifinali. La tensione è alta: gli aspiranti pasticcieri non intendono farsi eliminare a un passo dalla finale, ma convincere i giudici, Damiano Carrara, Tommaso Foglia ed Ernst Knam, non sarà semplice.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Non ci resta che il crimine, con Gianmarco Tognazzi. Con l’aiuto degli amici, Giuseppe è riuscito ad incontrare Linda, la madre naturale. Per proteggerla, però, ha modificato il passato e di conseguenza il presente. Ora bisogna rimettere le cose a posto.

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Sergio Castellitto, Il materiale emotivo, con Sergio Castellitto, Matilda De Angelis. Parigi. Vincenzo (Sergio Castellitto) dedica tutto sé stesso alla sua libreria e alla figlia Albertine (Matilda De Angelis), che a seguito di un incidente è costretta a vivere su una sedia a rotelle. Ma l’incontro con l’esuberante e scombinata Yolande (Bérénice Bejo) lo scuote dal suo torpore.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Matthew Vaughn, Kingsman: Il cerchio d’oro, con Taron Egerton. Dopo l’attacco al quartier generale dei Kingsman e la comparsa di un nuovo nemico, Eggsy e Merlin collaborano con l’agenzia americana Statesman per salvare il mondo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2004, di Mike Nichols, Closer, con Julia Roberts, Jude Law. A Londra, l’aspirante scrittore Dan s’innamora della spogliarellista Alice, ma in seguito la tradisce con la fotografa Anna. Poi, fa di tutto per spingere quest’ultima tra le braccia del dermatologo Larry.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2004, di Steven Spielberg, The Terminal, con Tom Hanks, Stanley Tucci. Viktor Navorski atterra negli Stati Uniti mentre nel suo Paese è in atto un colpo di Stato. Non può rimpatriare, ma nemmeno entrare in America. Così l’aeroporto diventerà la sua casa.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1998, di Troy Miller, Jack Frost, con Joseph Cross, Michael Keaton, Kelly Preston. A Natale, Charlie costruisce un pupazzo di neve e comincia a parlargli come se fosse vivo. Finché un giorno quest’ultimo gli risponde e ha la voce del suo papà, morto anni prima.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia di Carlo Verdone, Bianco rosso e Verdone, con Carlo Verdone, Elena Fabrizi. Tre personaggi percorrono l’Autostrada del Sole per recarsi a Roma per votare: un emigrato meridionale, un pedante padre di famiglia, un giovanotto con nonna a carico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2012, di D.O. Russell, Il lato positivo, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Dimesso dall’istituto psichiatrico, Pat è deciso a riprendersi la sua vita e a riconquistare l’ex moglie. Una vicina strampalata promette di aiutarlo in cambio di un favore.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2022, di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Anni 70. Gru, ancora ragazzino, sogna di far parte dei Malefici 6. Le cose non vanno come sperato ma in suo aiuto arrivano gli inarrestabili Minions.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2015, di Breck Eisner, The last witch hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel. Kaulder, cacciatore di streghe immortale, affronta le creature maligne che minacciano New York. Tra loro c’è la perfida Regina, da lui uccisa in passato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Philippe Le Guay, Un’ombra sulla verità, con Bérénice Bejo, Jérémie Renier. Parigi. Simon ed Hélène mettono in vendita la cantina del palazzo dove abitano. A mostrarsi interessato è il signor Fonzic, un uomo apparentemente comune. Ma ben presto…