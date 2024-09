Bake Off 2023, la semifinale: nessun eliminato, sarà finale a quattro

Real Time, venerdì 8 dicembre, propone la semifinale di Bake Off Italia 2023. La ricerca del miglior pasticcere amatoriale del nostro paese, dunque, è oramai prossima alla fine. Anche l’appuntamento odierno è guidato da Benedetta Parodi.

Bake Off 2023 semifinale, il tema della serata

Nella semifinale di Bake Off si fronteggiano i quattro concorrenti ancora in gioco. Si tratta di Roberta, Tommaso, Gabriele e Fabio. Solo uno di loro, la prossima settimana, otterrà il titolo di vincitore del programma.

A stabilire i nomi di coloro che accederanno alla finale sono i tre giudici, ovvero Tommaso Foglia, Damiano Carrara ed Ernst Knam. Confermata la partecipazione della scrittrice Clelia D’Onofrio, per anni giurata del format e che in questa edizione ha il compito di narrare la storia di alcuni dei dolci della tradizione italiana.

La semifinale di Bake Off 2023 è una produzione della Banijay Italia, che lo ha realizzato per Warner Bros. Discovery. Il tema dell’appuntamento è la perfezione, definita da Knam “l’essenza della pasticceria”.

La prova creativa

La semifinale di Bake Off inizia con la prova creativa. In essa, i partecipanti devono reinterpretare in 140 minuti la Torta 7 veli. Il dolce, moderno e glassato, è ispirato al mitico 7 veli, che nel 1997 ha permesso al nostro paese di vincere la Coppa del Mondo di pasticceria. All’interno, la torta contiene una complessa stratificazione di cioccolato, nocciole e creme, che compongono appunto i sette veli citati nel nome.

La seconda prova della serata è quella tecnica. In essa, Foglia, Knam e Carrara domandano agli aspiranti pasticceri di realizzare una torta molto leggera. Si tratta della Sugar Doom, che deve misurare esattamente 635 grammi. Il nome è dovuto alla presenza di una cupola in zucchero, che custodisce al proprio interno l’intera preparazione. È in tale occasione che Tommaso, vincitore del grembiule blu nella scorsa puntata, può sfruttare il proprio vantaggio.

Bake Off 2023 semifinale, la prova a sorpresa

Infine, la semifinale di Bake Off 2023 termina con la prova a sorpresa. Ogni concorrente, prima di mettersi ai fornelli, ha presentato ai giudici il proprio oggetto portafortuna. In seguito, Knam, Foglia e Carrara hanno chiesto agli aspiranti pasticceri di trasformare tali portafortuna in un dolce iperrealistico, che abbia cioè le esatte sembianze degli oggetti.

Al termine delle manche, come sempre, i giudici assegnano il grembiule blu al concorrente migliore della serata. Tale privilegio è andato a Fabio e a Gabriele. Nessuno, invece, è stato eliminato: la finale, infatti, sarà a quattro.